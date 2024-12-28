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خبير عسكري بريطاني يطرح سببا لرفض كييف التفاوض مع روسيا

12/28/2024 5:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس إن سلطات كييف ترفض التفاوض مع روسيا بسبب خشيتها من خسارة مصادر "ثرائها" الرئيسية في الغرب حال التوصل إلى هدنة.
وأضاف في حديث عبر "يوتيوب": "أصبح من الواضح أن أوكرانيا تواصل تقديم مطالب مستحيلة غير قابلة للتحقيق تهدف إلى تدمير عملية التفاوض برمتها، وأنا مقتنع أن هؤلاء الناس يفضلون التعرض لهزيمة كاملة بدلا من التسوية السلمية وتقديم التنازلات، فهم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة سيحافظون على تدفق الأموال".


ووفقا له فإن فلاديمير زيلينسكي وحاشيته سيتمكنون من الحفاظ على مسيرتهم المهنية والعيش كما يرغبون في حال استمرار النزاع، لذلك سيقاومون ويقفون في وجه كل خطوة تطرح باتجاه المفاوضات.

RT

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