الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي (صور)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شيعت الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية الامن العام يوم أمس جثمان الوكيل حسن سامح حسن عبيدات ، وجثمان الوكيل مازن برجس القيسي الذين انتقلوا الى رحمة الله تعالى خلال الايام الماضية
ونعى مقربون الوكيل حسن سامح عبيدات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل قائلين انه انتقل الى رحمة الله بعد معاناة مع المرض دامت لسنوات .
كما نعى مقربون الوكيل مازن القيسي قائلين انه انتقل الى رحمة الله اثر نوبة قلبية حادة .
تشييع جثمان الوكيل حسن سامح حسن عبيدات:
تشييع جثمان الوكيل مازن برجس القيسي :
MENAFN28122024000208011052ID1109036574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.