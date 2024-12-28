بيدرسن: التصعيد في عدد من المناطق السورية مثير للقلق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن في جلسة مغلقة بمجلس الأمن الدولي، إن التصعيد في عدد من المناطق السورية أمر مثير للقلق.



وشدد بيدرسن على ضرورة استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها ووقف جميع أعمال العنف، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 تحظى باتفاق واسع.



وأضاف: "يجب أن يكون الانتقال السياسي بيد سوريا مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة.



وكان بيدرسن، دعا الأسبوع الماضي، إلى تنظيم "حرة وعادلة" مع انتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا بعد نحو ثلاثة أشهر، معربا عن أمله في بحل سياسي مع الإدارة الذاتية الكردية.



وقال بيدرسن في حديث للصحافيين من أمام فندق في العاصمة السورية دمشق إننا نحتاج إلى مساعدة إنسانية فورية، لكننا يجب أن نتأكد أيضا من أنه يمكن إعادة بناء سوريا، وأن نشهد تعافيا اقتصاديا، ونأمل بأن نرى بداية عملية تنهي العقوبات.



وكان أحمد الشرع (الجولاني) قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا دعا بيدرسن إلى إعادة النظر بالقرار الأممي 2254.



وطالب الشرع خلال لقائه بيدرسن في العاصمة دمشق في 15 ديسمبر الجاري بتحديث القرار الأممي نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد.

RT