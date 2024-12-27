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موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

12/27/2024 7:14:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ INDIA ‭.‬ COM ‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬صدمت‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬نفذت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مستودع‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬طرطوس‭ ‬بسوريا‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

وبحسب‭ ‬التقارير‭ ‬دمرت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الضربة‭ ‬الضخمة‭ ‬منشأة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬سكود‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تتكهن‭ ‬التقارير‭ ‬بأن‭ ‬الضرر‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الضربة‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬وربما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬محدود‮»‬‭. ‬ونتيجة‭ ‬للهجوم‭ ‬حدث‭ ‬زلزال‭ ‬بقوة‭ ‬3‭ ‬درجات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الانفجار‭ ‬الهائل‭.‬

وكان‭ ‬الزلزال‭ ‬ضخما‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬الشعور‭ ‬به‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬إزنيك‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬820‭ ‬كيلومترا‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬سبوتنيك‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬آنذاك‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬استهدفت‭ ‬طرطوس‭ ‬بصاروخ‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭.‬

وتقول‭ ‬بعض‭ ‬التقارير‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬‮«‬ B 61‮»‬‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬أمريكا‭ ‬استخدمت‭ ‬هنا‭. ‬وأضافت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬مراقبة‭ ‬البيئة‭ ‬الإشعاعية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وجدت‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬أن‭ ‬كمية‭ ‬الإشعاع‭ ‬زادت‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وقبرص‭ ‬بعد‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الانفجار‭ ‬الشديد،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬نووي‭ ‬صغير‭.‬

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