موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال موقع « INDIA . COM » إنه في خطوة صدمت العالم أجمع نفذت القوات الإسرائيلية غارة على مستودع أسلحة في طرطوس بسوريا يوم 16 ديسمبر 2024.
وبحسب التقارير دمرت إسرائيل خلال الضربة الضخمة منشأة صواريخ «سكود».
ويضيف الموقع الإخباري أنه «ومع ذلك، تتكهن التقارير بأن الضرر الناجم عن الضربة كان أكبر بكثير وربما تم استخدام سلاح نووي محدود». ونتيجة للهجوم حدث زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر إلى جانب الانفجار الهائل.
وكان الزلزال ضخما إلى درجة أن الشعور به وصل إلى مدينة إزنيك في تركيا على بعد 820 كيلومترا.
وعلاوة على ذلك قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية آنذاك إن إسرائيل استهدفت طرطوس بصاروخ جديد من سفينة حربية.
وتقول بعض التقارير أيضا إن القنبلة النووية « B 61» التي طورتها أمريكا استخدمت هنا. وأضافت التقارير أن مراقبة البيئة الإشعاعية التابعة للاتحاد الأوروبي وجدت بشكل مفاجئ أن كمية الإشعاع زادت في تركيا وقبرص بعد 20 ساعة من الانفجار الشديد، ما يشير إلى هجوم نووي صغير.
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