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وزير الشباب يهنئ منتخب الكويت بالتأهل المستحق لنصف نهائي (خليجي زين 26)

12/27/2024 3:02:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري منتخب الكويت لكرة القدم والجهازين الفني والإداري والاتحاد الكويتي والجماهير الوفية على التأهل المستحق للمنتخب اليوم الجمعة للدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت وتستمر حتى 3 يناير المقبل.
وقال الوزير المطيري الذي يرأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تعادل المنتخب الكويتي مع شقيقه القطري بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات" إننا جميعا على ثقة بأبطالنا ونتطلع منهم إلى تقديم الأفضل دائما في باقي منافسات البطولة".
وتقدم بخالص التهاني للمنتخب العماني الشقيق على تأهله لذات الدور متمنيا للمنتخبين الإماراتي والقطري الشقيقين حظا أوفر في البطولات المقبلة.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير الكويتية بتحقيق هذا التأهل المهم والذي تجسد بحضورها الكبير وتشجيعها المستمر لنجوم الكويت ما كان له أكبر الأثر في رفع معنوياتهم وتقديم أفضل مستوى لهم.
ونوه الوزير المطيري بالجهود المضنية لجميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة وجهات الدولة المعنية كافة لتنظيمهم المميز للبطولة ما أسهم بظهور هذا الحدث الرياضي الخليجي بأبهى صورة.(النهاية)

ف ش ا / ع س



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