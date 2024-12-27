وزير الشباب يهنئ منتخب الكويت بالتأهل المستحق لنصف نهائي (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- هنأ وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري منتخب
الكويت لكرة القدم
والجهازين الفني والإداري والاتحاد الكويتي والجماهير الوفية على التأهل المستحق للمنتخب اليوم الجمعة للدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت وتستمر حتى 3 يناير المقبل.
وقال الوزير المطيري الذي يرأس اللجنة المنظمة العليا للبطولة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تعادل المنتخب الكويتي مع شقيقه القطري بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات" إننا جميعا على ثقة بأبطالنا ونتطلع منهم إلى تقديم الأفضل دائما في باقي منافسات البطولة".
وتقدم بخالص التهاني للمنتخب العماني الشقيق على تأهله لذات الدور متمنيا للمنتخبين الإماراتي والقطري الشقيقين حظا أوفر في البطولات المقبلة.
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير الكويتية بتحقيق هذا التأهل المهم والذي تجسد بحضورها الكبير وتشجيعها المستمر لنجوم الكويت ما كان له أكبر الأثر في رفع معنوياتهم وتقديم أفضل مستوى لهم.
ونوه الوزير المطيري بالجهود المضنية لجميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة وجهات الدولة المعنية كافة لتنظيمهم المميز للبطولة ما أسهم بظهور هذا الحدث الرياضي الخليجي بأبهى صورة.(النهاية)
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