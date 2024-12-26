مالية الأعيان تبحث السياسة المالية العامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مع المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، السياسة المالية العامة للحكومة.



وقال المعشر، إن الاجتماع جاء للاطلاع على السياسة المالية للحكومة وتوافقها مع ما تضمنه كتاب التكليف السامي، إلى جانب بحث سير عمل برنامج التحديث الاقتصادي، وتوضيح سير عمل المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.



من جانبه، قال وزير المالية، إن السياسة المالية المتبعة تأتي ضمن نهج الحكومات السابقة وكتاب التكليف السامي من أجل تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق النمو وضبط المديونية، مبينًا أن العمل مستمر لتحقيق الإصلاح المالي المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.



وحضر الاجتماع كل من أمين عام وزارة المالية سالم القضاة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، ومدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، ومدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة أحمد العكاليك.