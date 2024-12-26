موانئ أبوظبي تستكمل دمج أصول شركة نواتوم ضمن منظومة أعمالها جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إتمام أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها المؤسسي، وذلك من خلال دمج أصول شركة نواتوم التي استحوذت عليها مؤخرا ضمن منظومة أعمالها الحالية.
وبموجب الهيكل التجاري الجديد، فقد تم دمج المكتب الرئيسي لشركة نواتوم في إسبانيا ضمن قطاعات الأعمال التجارية الحالية والجديدة لمجموعة موانئ أبوظبي.
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ووفقاً لإعادة الهيكلة، فقد تم بشكل كامل دمج قطاع الخدمات البحرية لشركة نواتوم في قطاع أعمال جديد ضمن مجموعة سفين، والتي أعيد تسميتها تحت مسمى نواتوم البحرية.
ووفقاً لبيان مجموعة موانئ أبوظبي، أصبحت نواتوم للمحطات جزءاً من موانئ نواتوم وهي القطاع الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي سيعمل على الاستفادة من السمعة الدولية لنواتوم.
وستتولى موانئ نواتوم إدارة عمليات الموانئ الدولية الحالية والمستقبلية لمجموعة موانئ أبوظبي، في حين كانت نواتوم اللوجستية قد تولت بالفعل المهام اليومية لأعمال القطاع اللوجستي التابع للمجموعة، وذلك في يوليو 2023 بعد اكتمال صفقة الاستحواذ على نواتوم.
وتهدف عملية دمج نواتوم إلى الاستفادة من قيمة علامتها التجارية الدولية، وتعزيز الهيكل المؤسسي لموانئ أبوظبي، تماشياً مع استراتيجية المجموعة في التوسع الدولي.
وتعد مجموعة نواتوم التي استحوذت عليها موانئ أبوظبي مقابل 2.65 مليار درهم (720 مليون دولار) في عام 2023، شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، يقع مقرها في برشلونة، وتنشط في 32 دولة ولديها 16 محطة.
المصدر:
MENAFN26122024000202011048ID1109031042
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