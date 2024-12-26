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موانئ أبوظبي تستكمل دمج أصول شركة نواتوم ضمن منظومة أعمالها جريدة البورصة

12/26/2024 4:19:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إتمام أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها المؤسسي، وذلك من خلال دمج أصول شركة نواتوم التي استحوذت عليها مؤخرا ضمن منظومة أعمالها الحالية.

وبموجب الهيكل التجاري الجديد، فقد تم دمج المكتب الرئيسي لشركة نواتوم في إسبانيا ضمن قطاعات الأعمال التجارية الحالية والجديدة لمجموعة موانئ أبوظبي.

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ووفقاً لإعادة الهيكلة، فقد تم بشكل كامل دمج قطاع الخدمات البحرية لشركة نواتوم في قطاع أعمال جديد ضمن مجموعة سفين، والتي أعيد تسميتها تحت مسمى نواتوم البحرية.

ووفقاً لبيان مجموعة موانئ أبوظبي، أصبحت نواتوم للمحطات جزءاً من موانئ نواتوم وهي القطاع الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي سيعمل على الاستفادة من السمعة الدولية لنواتوم.

وستتولى موانئ نواتوم إدارة عمليات الموانئ الدولية الحالية والمستقبلية لمجموعة موانئ أبوظبي، في حين كانت نواتوم اللوجستية قد تولت بالفعل المهام اليومية لأعمال القطاع اللوجستي التابع للمجموعة، وذلك في يوليو 2023 بعد اكتمال صفقة الاستحواذ على نواتوم.

وتهدف عملية دمج نواتوم إلى الاستفادة من قيمة علامتها التجارية الدولية، وتعزيز الهيكل المؤسسي لموانئ أبوظبي، تماشياً مع استراتيجية المجموعة في التوسع الدولي.

وتعد مجموعة نواتوم التي استحوذت عليها موانئ أبوظبي مقابل 2.65 مليار درهم (720 مليون دولار) في عام 2023، شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، يقع مقرها في برشلونة، وتنشط في 32 دولة ولديها 16 محطة.

المصدر:

MENAFN26122024000202011048ID1109031042

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