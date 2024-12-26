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الأمم المتحدة تعزي بضحايا حادث تحطم الطائرة في كازاخستان

12/26/2024 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس عن حزنه العميق إزاء تحطم طائرة في غرب كازاخستان.
وأدى الحادث الى وفاة العديد من الأشخاص، بما في ذلك مواطنون من أذربيجان وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان والاتحاد الروسي.
وأعرب غوتيريش، حسب بيان باسمه، عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وعن تعاطفه العميق مع الدول المتضررة، كما تمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.









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