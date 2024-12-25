الخارجية تستقبل طلبات السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى سوريا

الخارجية تستقبل طلبات السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى سوريا
التاريخ
12/25/2024 7:14:11 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن مملكة البحرين من موقع مسؤوليتها في رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية، ومن منطلق حرصها على تعزيز العلاقات العربية - العربية، ورغبة منها في استقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة في ظل التغيرات السياسية الراهنة، فإنها تخطر المواطنين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم الأم للمساهمة في مساعدة إخوانهم في بناء بلدهم والدفاع عنه، ودعم استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتلبية طموحات الشعب السوري الشقيق، وذلك بالاتصال بالرقم المخصص لذلك من قبل الوزارة لاستقبال طلبات العودة وترتيب تكاليفها (مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية: 0097317227555).
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