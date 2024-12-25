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الخارجية تستقبل طلبات السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى سوريا

12/25/2024 7:14:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية،‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬العربية‭ - ‬العربية،‭ ‬ورغبة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيرات‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة،‭ ‬فإنها‭ ‬تخطر‭ ‬المواطنين‭ ‬السوريين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الطوعية‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم‭ ‬الأم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬إخوانهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬بلدهم‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه،‭ ‬ودعم‭ ‬استقراره‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وتلبية‭ ‬طموحات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالرقم‭ ‬المخصص‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبات‭ ‬العودة‭ ‬وترتيب‭ ‬تكاليفها‭ (‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬والمتابعة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭: ‬0097317227555‭).‬

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