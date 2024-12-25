الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يطلع على مستجدات مبادرة ((قرم البحرين)) والخطط الموضوعة بشأنها لعام 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس‭ ‬اجتماعًا‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتصلة‭ ‬بمبادرة‭ ‬قرم‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الأهداف‭ ‬والخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬المتصلة‭ ‬بشأن‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬للعام‭ ‬القادم‭ ‬2025،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬بمعدل‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يواصل‭ ‬بذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتصلة،‭ ‬منها‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬قرم‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060،‭ ‬لافتًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للمجتمع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لرفد‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬البيئية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التوازن‭ ‬البيئي‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬مستدام‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

كلمات دالة