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إصابات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس

12/25/2024 3:11:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب، الأربعاء، مسن وفتاة في مخيم طولكرم، بشظايا رصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المتواصل على المخيم لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابة لمسن (69 عاما) أصيب بشظايا رصاص في الوجه، وتم نقله للمستشفى، كذلك مع إصابة فتاة شظايا بالكتف من مخيم طولكرم، وجرى نقلها إلى المستشفى، كذلك بإصابة المسعف أحمد حطاب بمنطقة الرقبة أثناء عمله داخل المخيم، ووصفت حالته بالمستقرة.
وتابعت أنها نقلت شابين مصابين بشظايا الرصاص الحي من مخيم طولكرم إلى المستشفى.
وفي السياق ذاته، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من التعزيزات العسكرية الى مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمركزت على مداخلهما، وسط مواصلة جرافاتها تدمير وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين بشكل كبير.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جرافات الاحتلال عاثت دمارا وتخريبا في شوارع المخيمين، وأغلقت عددا من الأحياء بالسواتر الترابية، ومنها مدخل حارة المحجر، وحارتي المنشية والمسلخ في مخيم نور شمس، كما ألحقت دمارا كبيرا على طول شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس وهو المدخل الرئيسي للمدينة، والذي كان قد تعرض للتدمير الكامل خلال الاقتحام السابقة.








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