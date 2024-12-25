عاجل الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، حول حادثة صرف رواتب لثلاثة موظفين يعملون بوظيفة (مؤذن)، تعود إلى عام 2021.



وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن الوزارة وأثناء قيامها عام 2021 بمراجعة وتحديث منظومتها الإدارية واتمتة المعلومات فيها، تبين وجود أسماء موظفين لا يعرف مكان عملهم، ويتقاضون رواتب دون مزاولة العمل، وتبين لدى التحقيق أن بعضهم استغل حالة تقسيم مديرية أوقاف محافظة العاصمة إلى ثلاث مديريات، وحدوث خلل نتيجة عدم وضوح التبعية الإدارية لأي من المديريات الجديدة وقتها.



وأضاف البيان، أن الوزارة قامت فور اكتشافها الموضوع بعزل هؤلاء الموظفين، ومخاطبة دائرة الأموال العامة، حيث تم استرداد جزء من هذه الأموال وما زال إجراء الاسترداد مستمرا حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة وخلال الخمس سنوات الماضية عمدت على تكثيف رقابتها على الشؤون الإدارية والمالية والتي أسفرت عن اكتشاف عدد من المخالفات وقامت بتصويبها وإحالة بعض منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو المدعي العام.



وأكد البيان، حرص الوزارة على تتبع أي مخالفة إدارية أو مالية ومعالجتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاهها، وإيجاد آلية رقابية جيدة.