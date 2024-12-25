الكشف عن مخالفات مالية وإدارية في الشركة اللوجستية للمرافق النفطي

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- Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، ولدى تدقيق قيود وسجلات وحسابات الشركة للفترة (2020/10/1-2022/12/31) تبين ما يلي:
أولاً: الشؤون الإدارية
لدى دراسة عينة من ملفات الموظفين تبين أنه بلغ راتب مدير عام الشركة 4,250 دينار شهرياً بالإضافة إلى منح مزايا وظيفية ومكافآت في عقده كراتب (13) ، 14 (15) خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (4892/60/10/210) تاريخ (2017/2/7) الموجه لوزير المالية بأن يكون سقف رواتب الموظفين 3,500 دينار شاملاً لجميع العلاوات.
ثانيا: الشؤون المالية
بلغت قيمة الذمم المدينة 40,143,901 دينار خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 35,036,331 دينار عام 2020 ولوحظ أن 26,716,647 دينار من الذمم تعود لأكثر من 360 يوم، مما يتطلب تفعيل الإجراءات ومتابعة تحصيل هذه الذمم أولاً بأول.
التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول.
الاجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (8356/1/11/55) تاريخ 2023/10/23 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول وتم الرد بكتاب مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية رقم (273-2023/Let/HQ/JOTC ) تاريخ 2023/10/18 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.
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