الكشف عن مخالفات مالية وإدارية في الشركة اللوجستية للمرافق النفطي

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، ولدى تدقيق قيود وسجلات وحسابات الشركة للفترة (2020/10/1-2022/12/31) تبين ما يلي:

أولاً: الشؤون الإدارية

لدى دراسة عينة من ملفات الموظفين تبين أنه بلغ راتب مدير عام الشركة 4,250 دينار شهرياً بالإضافة إلى منح مزايا وظيفية ومكافآت في عقده كراتب (13) ، 14 (15) خلافاً لكتاب رئيس الوزراء رقم (4892/60/10/210) تاريخ (2017/2/7) الموجه لوزير المالية بأن يكون سقف رواتب الموظفين 3,500 دينار شاملاً لجميع العلاوات.

ثانيا: الشؤون المالية

بلغت قيمة الذمم المدينة 40,143,901 دينار خلال عام 2021 مقارنة بمبلغ 35,036,331 دينار عام 2020 ولوحظ أن 26,716,647 دينار من الذمم تعود لأكثر من 360 يوم، مما يتطلب تفعيل الإجراءات ومتابعة تحصيل هذه الذمم أولاً بأول.

التوصية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول.

الاجراء: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (8356/1/11/55) تاريخ 2023/10/23 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول وتم الرد بكتاب مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية رقم (273-2023/Let/HQ/JOTC ) تاريخ 2023/10/18 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.