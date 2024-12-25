مستعمرون يرعون مواشيهم في أراضي المواطنين في تجمع عين العوجا

MENAFN - Palestine News ) أريحا/PNN- رعى مستعمرون، اليوم الأربعاء، إبلهم وأغنامهم في أراضي البدو في تجمع "عين العوجا"، شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستعمرين رعوا أغنامهم في أراضي المواطنين في تجمع عين العوجا البدوي، ما أدى إلى إتلاف أعلاف المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وكان مستعمرون، قد أحرقوا في وقت سابق من اليوم، حظيرتي أغنام في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وتعاني التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار التي عددها 26 تجمعا، من مضايقات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بالدرجة الأولى، لتُفرض عليهم ظروف حياة قاسية لدفعهم إلى الرحيل.