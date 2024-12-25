Wednesday, 25 December 2024 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يرعون مواشيهم في أراضي المواطنين في تجمع عين العوجا

12/25/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- رعى مستعمرون، اليوم الأربعاء، إبلهم وأغنامهم في أراضي البدو في تجمع "عين العوجا"، شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستعمرين رعوا أغنامهم في أراضي المواطنين في تجمع عين العوجا البدوي، ما أدى إلى إتلاف أعلاف المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وكان مستعمرون، قد أحرقوا في وقت سابق من اليوم، حظيرتي أغنام في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.

وتعاني التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار التي عددها 26 تجمعا، من مضايقات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بالدرجة الأولى، لتُفرض عليهم ظروف حياة قاسية لدفعهم إلى الرحيل.

MENAFN25122024000205011050ID1109029517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث