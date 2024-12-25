مستعمرون يرعون مواشيهم في أراضي المواطنين في تجمع عين العوجا

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- رعى مستعمرون، اليوم الأربعاء، إبلهم وأغنامهم في أراضي البدو في تجمع "عين العوجا"، شمال مدينة أريحا.
وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، أن مستعمرين رعوا أغنامهم في أراضي المواطنين في تجمع عين العوجا البدوي، ما أدى إلى إتلاف أعلاف المواطنين، وتخريب ممتلكاتهم، للمرة الثانية خلال أسبوع.
وكان مستعمرون، قد أحرقوا في وقت سابق من اليوم، حظيرتي أغنام في تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.
وتعاني التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار التي عددها 26 تجمعا، من مضايقات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين بالدرجة الأولى، لتُفرض عليهم ظروف حياة قاسية لدفعهم إلى الرحيل.
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