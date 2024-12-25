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النسر الأصلع يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة

12/25/2024 4:25:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حصل النسر الأصلع، الذي ظل رمزا لقوة الولايات المتحدة طيلة أكثر من 240 عاما، على تكريم الثلاثاء، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.
ووقع الرئيس جو بايدن على تشريع أرسله إليه الكونغرس يعدل قانون الولايات المتحدة ويجعل النسر الأصلع، المألوف لدى الكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، كطائر وطني. وظهر النسر الأصلع على ((الختم العظيم)) للولايات المتحدة، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، عندما تم الانتهاء من التصميم.

ويتكون الختم من النسر وغصن زيتون وسهام ودرع يشبه العلم وشعار وكوكبة من النجوم.


وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، وتظهر صورته في مجموعة من الأماكن، بدءا من الوثائق والعلم الرئاسي إلى الشارات العسكرية والعملة الأميركية، وفقا لموقع ((يو إس إيه دوت جوف)).-(وكالات)

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