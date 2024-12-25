إسرائيل تعلن اعتراض 5 صاروخ أطلق من اليمن خلال أسبوع.. وإصابة 9

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال في بيان إن قواته اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن، وعبر إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وأضاف الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض.

وذكر في منشور على منصة "إكس": "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ"، مع شن الحوثيين في اليمن هجومًا صاروخيًا.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 9 أشخاص أصيبوا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.





وتطلق جماعة الحوثي بشكل متكرر طائرات مُسيَّرة وصواريخ تجاه إسرائيل، قائلةً إنه يأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلف أكثر من 153 ألف شهيد وجريح.