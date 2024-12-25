إسرائيل تعلن اعتراض 5 صاروخ أطلق من اليمن خلال أسبوع.. وإصابة 9

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال في بيان إن قواته اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن، وعبر إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف الجيش أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض.
وذكر في منشور على منصة "إكس": "للمرة الخامسة في أسبوع، سارع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ"، مع شن الحوثيين في اليمن هجومًا صاروخيًا.
وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 9 أشخاص أصيبوا خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن على إسرائيل.
وتطلق جماعة الحوثي بشكل متكرر طائرات مُسيَّرة وصواريخ تجاه إسرائيل، قائلةً إنه يأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلف أكثر من 153 ألف شهيد وجريح.
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