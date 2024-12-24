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مقتل 11 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة في شمال غرب تركيا

12/24/2024 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

إسطنبول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأُصيب‭ ‬سبعة‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬ذخيرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تركيا،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬للسلطات‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرليكايا‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الانفجار‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬للأسف‭ ‬11‭ ‬قتيلا‭... ‬ثماني‭ ‬نساء‭ ‬وثلاثة‭ ‬رجال‭. ‬وهناك‭ ‬سبعة‭ ‬جرحى‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬أفاد‭ ‬بها‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬التركي‭ ‬كمال‭ ‬مميس‭ ‬أوغلو‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬ونقل‭ ‬خمسة‭ ‬جرحى‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭. ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬باليكسر‭ (‬بالي‭ ‬قصر‭) ‬إسماعيل‭ ‬أوستا‭ ‬أوغلو‭ ‬‮«‬إنّ‭ ‬الانفجار‭ ‬وقع‭ ‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬30‭ ‬صباحا‭ (‬05:30‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬الثلاثاء،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬خلل‭ ‬فني‮»‬‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬إنتاج‭. ‬وأوضح‭ ‬أوستا‭ ‬أوغلو‭ ‬أنّ‭ ‬الموظفين‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬الانفجار‭ ‬نُقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬ولكن‭ ‬حالتهم‭ ‬ليست‭ ‬خطرة‭. ‬وبحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية،‭ ‬فإنّ‭ ‬المصنع‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬الانفجار‭ ‬يُنتج‭ ‬ذخائر‭ ‬ومتفجّرات‭ ‬للاستخدام‭ ‬المدني‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬بثّتها‭ ‬محطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬تركية،‭ ‬قسما‭ ‬من‭ ‬المصنع‭ ‬وقد‭ ‬دمر‭ ‬كليا‭ ‬وألواحا‭ ‬معدنية‭ ‬وقطعا‭ ‬من‭ ‬الزجاج‭ ‬متطايرة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرات‭ ‬المتار‭. ‬ووصف‭ ‬شاهد‭ ‬الموقع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ساحة‭ ‬معركة‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬إن‭ ‬تي‭ ‬في‭ ‬الإخبارية‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬بعد‭ ‬الانفجار،‭ ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬إخلاء‭ ‬المصنع‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬

ويقع‭ ‬المصنع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬قرية‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬بليكسر،‭ ‬بحسب‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬تعازيه‭ ‬وأرسل‭ ‬وزيري‭ ‬الداخلية‭ ‬والعمل‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭. ‬وفُتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث،‭ ‬وتمّ‭ ‬استبعاد‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬عمل‭ ‬تخريبي،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭. ‬

في‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬لقي‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬حتفهم‭ ‬جراء‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬متفجّرات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬أنقرة‭. ‬وفي‭ ‬يوليو‭ ‬2020،‭ ‬قُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وأصيب‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سكاريا‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭). ‬ووقع‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬ذاته‭ ‬انفجاران‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬2009‭ ‬و2014،‭ ‬أسفرا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وإصابة‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح،‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التركية‭. ‬

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