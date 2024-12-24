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الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين شمال الخليل

12/24/2024 3:13:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على 4 فلسطينيين قرب مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية ووتمنع الإسعاف من الوصول إليهم.

وكانت قد قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اقتحموا خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

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