الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين شمال الخليل
التاريخ
12/24/2024 3:13:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على 4 فلسطينيين قرب مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية ووتمنع الإسعاف من الوصول إليهم.
وكانت قد قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اقتحموا خربة الحلاوة بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.
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