العطاءات الحكومية تنهي مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني

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- Khaberni) خبرني - أنهت دائرة العطاءات الحكومية مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني الذي يعد جزءا من خطة التحول الرقمي للدائرة من خلال نمذجة الأعمال لجميع عمليات الدائرة ورفع الوعي لدى الموظفين في الأمن السيبراني.
وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إن المشروع يعتبر محورا رئيسيا لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني، حيث كانت دائرة العطاءات من أوائل الدوائر والجهات التي بادرت بالسير لتلبية متطلبات الأمن السيبراني الذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي.
وأضاف أن سير الدائرة نحو تحقيق متطلبات الأمن السيبراني سيعمل على الحفاظ على استمرارية الأعمال بعد التحول الرقمي للخدمات، لتسهيل على المستخدمين والارتقاء بجودة الحياة التي هي أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو الأمر الذي استدعى تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني تسد الثغرات الأمنية وتمكن الدائرة من تحديد المخاطر التي تهدد عملياتها.
وأوضح خليفات، أن هذا المشروع يشكل الخطوة الأولى لبناء القدرات السيبرانية في الدائرة ويهدف الى دمج عمليات إدارة المخاطر السيبرانية ضمن العمليات والمهام اليومية للدائرة بعد أن تم عكس جميع عمليات الدائرة على برنامج Archimate، علما أن رفع قدرات الأمن السيبراني ليس مجرد مشروع وإنما عمليات مستمرة ومتواصلة.
وأشار الى أن مسؤولية الأمن السيبراني هي مشتركة بين جميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية، وأن الالتزام بها وتطبيقها سيساهم في استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات وحفظ البيانات.
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