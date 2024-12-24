العطاءات الحكومية تنهي مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني

MENAFN - Khaberni) خبرني - أنهت دائرة العطاءات الحكومية مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني الذي يعد جزءا من خطة التحول الرقمي للدائرة من خلال نمذجة الأعمال لجميع عمليات الدائرة ورفع الوعي لدى الموظفين في الأمن السيبراني.

وبحسب بيان للدائرة اليوم الثلاثاء، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إن المشروع يعتبر محورا رئيسيا لتنفيذ الإطار الوطني للأمن السيبراني، حيث كانت دائرة العطاءات من أوائل الدوائر والجهات التي بادرت بالسير لتلبية متطلبات الأمن السيبراني الذي سيسهم في دفع عجلة التحول الرقمي.

وأضاف أن سير الدائرة نحو تحقيق متطلبات الأمن السيبراني سيعمل على الحفاظ على استمرارية الأعمال بعد التحول الرقمي للخدمات، لتسهيل على المستخدمين والارتقاء بجودة الحياة التي هي أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو الأمر الذي استدعى تطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني تسد الثغرات الأمنية وتمكن الدائرة من تحديد المخاطر التي تهدد عملياتها.

وأوضح خليفات، أن هذا المشروع يشكل الخطوة الأولى لبناء القدرات السيبرانية في الدائرة ويهدف الى دمج عمليات إدارة المخاطر السيبرانية ضمن العمليات والمهام اليومية للدائرة بعد أن تم عكس جميع عمليات الدائرة على برنامج Archimate، علما أن رفع قدرات الأمن السيبراني ليس مجرد مشروع وإنما عمليات مستمرة ومتواصلة.

وأشار الى أن مسؤولية الأمن السيبراني هي مشتركة بين جميع أفراد المجتمع والجهات الحكومية، وأن الالتزام بها وتطبيقها سيساهم في استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات وحفظ البيانات.