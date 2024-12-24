شركة Hyatt تميط اللثام عن مناقشاتها الحصرية مع شركة Playa Hotels & Resorts N.V.‎

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت اليوم شركة Hyatt Hotels Corporation ("الشركة" أو "Hyatt") (بورصة نيويورك: H) عن إبرامها اتفاقية حصرية مع شركة Playa Hotels & Resorts N.V. (Playa) (بورصة ناسداك: PLYA) والتي وافقت شركة Playa بموجبها على التفاوض الحصري مع شركة Hyatt في ما يتعلق بالبدائل الإستراتيجية المحتملة، والتي قد تشمل استحواذ شركة Hyatt على شركة Playa.

صرح Mark S. Hoplamazian، رئيس شركة Hyatt ومديرها التنفيذي، قائلاً: "لقد كانت شركة Playa شريكًا ذا قيمة على مدار العديد من الأعوام، فهي واحدة من أقوى الشركات المتخصصة في إدارة المنتجعات الشاملة على مستوى العالم، هذا إلى جانب امتلاكها مجموعة متميزة من المنتجعات الشاملة عالية الجودة والفاخرة الكائنة في مواقع شهيرة وأسواق رئيسية في كل أنحاء منطقة البحر الكاريبي والمكسيك. وأود أن أشير إلى أن البدائل الإستراتيجية التي يجري النظر فيها يمكن أن تحمل في طياتها ميزة إستراتيجية تسهم في إضافة مصادر جديدة للدخل ومستدامة لشركة Hyatt. من جانبنا، سنظل دائمًا وأبدًا ملتزمين بنموذج أعمالنا القائم على الأصول الخفيفة، وإذا واصلنا السير على هذا المنوال، فإننا سنستمر في رسم مسار واضح بغية تحقيق نتائج قائمة على الأصول الخفيفة لأي بدائل إستراتيجية قد نتبناها."

لا يمكننا تقديم أي ضمانات تقضي بأنه سيتم إبرام أي صفقة نتيجة للمناقشات الحصرية بين شركتي Hyatt وPlaya، أو ضمانات بشأن أي شروط قد يُتفق عليها. ولا تنوي شركة Hyatt الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن هذه المناقشات إلا في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي وتنفيذه بالكامل.

وفقًا للقوانين الفيدرالية للأوراق المالية، قدمت شركة Hyatt، المالك المستفيد بنسبة 9.99% من أسهم شركة Playa المتداولة، تعديلاً على الجدول 13D الخاص بها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للإفصاح عن هذه المناقشات.

نبذة عن Hyatt Hotels Corporation

تعد Hyatt Hotels Corporation، التي تتخذ من شيكاغو مقرًا رئيسيًا لها، شركة رائدة عالميًا في مجال الضيافة تتمثل رسالتها في تقديم أفضل وسائل العناية بالناس للانطلاق بحياتهم إلى آفاق جديدة. وقد تضمنت محفظة الشركة، اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2024، أكثر من 1,350 فندقًا وعقارًا متكاملاً منتشرة في 79 بلدًا عبر ست قارات. تتضمن عروض الشركة علامات تجارية ضمن محفظة الفنادق الفاخرة، بما في ذلك Park Hyatt ® ‎، و Alila ® ‎، و Miraval ® ‎، و Impression by Secrets ، و The Unbound Collection by Hyatt ® ‎؛ ومحفظة فنادق نمط الحياة، بما في ذلك Andaz ® ‎، و Thompson Hotels ® ‎، و The Standard ® ‎، و Dream ® Hotels ، و The StandardX ، و Breathless Resorts & Spas ® ‎، و JdV by Hyatt ® ‎، و Bunkhouse ® Hotels ‎، و me and all hotels ؛ ومحفظة المنتجعات الشاملة، بما في ذلك Zoëtry ® Wellness & Spa Resorts ، و Hyatt Ziva ® ‎، و Hyatt Zilara ® ‎، و Secrets ® Resorts & Spas ، و Dreams ® Resorts & Spas ، و Hyatt Vivid Hotels & Resorts ، و Sunscape ® Resorts & Spas ، و Alua Hotels & Resorts ® ‎؛ ومحفظة الفنادق الكلاسيكية، بما في ذلك Grand Hyatt ® ‎، و Hyatt Regency ® ‎، و Destination by Hyatt ® ‎، و Hyatt Centric ® ‎، و Hyatt Vacation Club ® ‎، و Hyatt ® ‎؛ ومحفظة الفنادق الأساسية، بما في ذلك Caption by Hyatt ® ‎، و Hyatt Place ® ‎، و Hyatt House ® ‎، و Hyatt Studios ، و UrCove . وأخيرًا وليس آخرًا، تدير الشركات التابعة للشركة برنامج الولاء World of Hyatt®‎ وALG Vacations®‎ وMr & Mrs Smith‎ وUnlimited Vacation Club®‎ وخدمات إدارة الوجهات Amstar DMC وخدمات تكنولوجيا Trisept Solutions®‎. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

بيانات تطلعية

تعد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تعد حقائق تاريخية، بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. ونتيجةً لذلك، قد تختلف نتائجنا أو أداؤنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذا البيانات التطلعية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه البيانات تتضمن معلومات بشأن مناقشات شركة Hyatt مع شركة Playa في ما يتعلق بالبدائل الإستراتيجية والتزامها بنموذج الأعمال القائم على الأصول الخفيفة، كما تنطوي على مخاطر بعضها معروف وبعضها مجهول يصعب التنبؤ بها. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية عن طريق استخدام كلمات، مثل "ربما" و"يمكن" و"نتوقع" و"ننوي" و"نخطط" و"نسعى" و"نتنبأ" و"نعتقد" و"نقدر" و"نتكهن" و"محتمل" و"نواصل" و"من المرجح" و"سوف" وغيرها من الكلمات أو التعبيرات المشابهة، أو صيغ النفي من هذه المصطلحات أو التعبيرات المشابهة. ثم إن هذه البيانات التطلعية تستند بالضرورة إلى تقديرات وافتراضات تعد منطقية بالنسبة إلينا وإلى إدارتنا، ولكنها غير مؤكدة بطبيعتها. وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك الاقتصادية العامة في الأسواق العالمية الرئيسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أو المستويات المنخفضة من النمو الاقتصادي؛ ومعدل ووتيرة التعافي الاقتصادي عقب فترات الركود الاقتصادي؛ والقيود وحالات الانقطاع في سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد المتعلقة بالبناء، وزيادة التكاليف بسبب التضخم أو عوامل أخرى قد لا يتم تعويضها بالكامل بزيادة الإيرادات في الأعمال التجارية؛ والمخاطر التي تؤثر في قطاعات الفنادق الفاخرة والمنتجعات والمساكن المتكاملة؛ ومستويات الإنفاق في قطاعات الأعمال التجارية والترفيه والقطاع الجماعي، فضلاً عن ثقة المستهلك؛ وانخفاض معدل الإشغال ومتوسط السعر اليومي؛ ضبابية الرؤية في ما يتعلق بالحجوزات المستقبلية؛ وفقدان الموظفين الأساسيين؛ والظروف السياسية والجيوسياسية المحلية والدولية والاضطرابات السياسية أو المدنية أو التغيرات في سياسات التجارة؛ والأعمال العدائية أو الخوف من الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المستقبلية، التي قد تؤثر في قطاع السفر؛ والحوادث المرتبطة بالسفر؛ والكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والأحداث المتعلقة بالطقس والمناخ، مثل الزلازل والتسونامي، والأعاصير، والعواصف، والجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات، وانسكاب النفط، والحوادث النووية، وتفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية على مستوى العالم، أو الخوف من تفشيها؛ وقدرتنا على النجاح في تحقيق مستويات معينة من الأرباح التشغيلية في الفنادق التي تطبق شرط اختبارات الأداء أو تقدم ضمانات لصالح الملاك الخارجيين؛ وتأثير أعمال تجديد وتطوير الفنادق؛ والمخاطر المرتبطة بخطط تخصيص رأس المال، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، ومدفوعات الأرباح، بما في ذلك الحد من نشاط إعادة الشراء أو مدفوعات الأرباح أو إلغاؤهما أو تعليقهما؛ والطبيعة الموسمية والدورية لقطاعي العقارات والضيافة؛ والتغييرات في ترتيبات التوزيع، على شاكلة التي تتم عن طريق وسطاء السفر عبر الإنترنت؛ والتغييرات في أذواق وتفضيلات عملائنا؛ والعلاقات مع الزملاء والنقابات العمالية والتغييرات التي تطول قوانين العمل؛ والوضع المالي وعلاقاتنا مع الملاك الخارجيين وأصحاب الامتياز وشركاء المشروعات الفندقية؛ واحتمالية عدم قدرة الملاك الخارجيين أو أصحاب الامتياز أو شركاء التطوير على تدبير رأس المال اللازم لتمويل العمليات الحالية أو تنفيذ خطط النمو؛ والمخاطر المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتصرف المحتملة وقدرتنا على دمج عمليات الاستحواذ المكتملة بنجاح مع العمليات الحالية؛ والفشل في إكمال الصفقات المقترحة بنجاح (بما في ذلك الفشل في تلبية شروط الإغلاق أو الحصول على الموافقات المطلوبة)؛ وقدرتنا على الحفاظ على الضوابط الداخلية الفعالة التي تحكم ضوابط وإجراءات إعداد التقارير المالية والإفصاح؛ وانخفاض قيمة الأصول العقارية؛ وحالات الإنهاء غير المتوقعة لاتفاقيات خدماتنا الإدارية والفندقية أو اتفاقيات الامتياز؛ والتغييرات في قانون الضرائب على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية أو المستوى المحلي أو الأجنبي؛ وارتفاع أسعار الفائدة والأجور وغيرها من التكاليف التشغيلية؛ والتقلبات في أسعار النقد الأجنبي أو إعادة هيكلة العملة؛ والمخاطر المرتبطة بإطلاق مفاهيم جديدة للعلامات التجارية، بما في ذلك عدم قبول العلامات التجارية الجديدة أو الأفكار المبتكرة؛ والتقلبات العامة في أسواق رأس المال وقدرتنا على غزو هذه الأسواق؛ والتغييرات في البيئة التنافسية في صناعتنا وتوحيد الصناعة والأسواق الفاعلين فيها؛ وقدرتنا على النجاح في تطوير برنامج الولاء World of Hyatt وبرنامج العضوية المدفوعة Unlimited Vacation Club؛ والحوادث السيبرانية وأعطال تكنولوجيا المعلومات؛ ونتائج الإجراءات القانونية أو الإدارية؛ والانتهاكات التي تطول اللوائح أو القوانين المتعلقة بأعمال الامتياز وأعمال الترخيص وعملياتنا الدولية؛ وغيرها من المخاطر التي جرت مناقشتها في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك التقرير السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K والتقارير ربع السنوية الصادرة وفقًا للنموذج ‎10-Q، والمتوفرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). إضافةً إلى ذلك، لا تشكل هذه العوامل بالضرورة كل العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في أي من بياناتنا التطلعية. لذا، فنحن نهيب بك عدم الاعتماد المفرط على أي بيانات تطلعية، والتي لا تعد فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي. كما لا نتعهد بأي التزام يقضي بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية علنًا، بحيث تتوافق مع النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في الافتراضات أو التغييرات في العوامل الأخرى التي تؤثر في البيانات التطلعية، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به. وأخيرًا وليس آخرًا، الرجاء العلم أننا إذا أجرينا تحديثًا لواحد أو أكثر من البيانات التطلعية، فلا ينبغي استنتاج أننا سنجري تحديثات إضافية متعلقة بتلك البيانات أو البيانات التطلعية الأخرى.

HHC-FIN

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.