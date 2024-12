شركة Hyatt تميط اللثام عن مناقشاتها الحصرية مع شركة Playa Hotels & Resorts N.V.‎

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت اليوم شركة Hyatt Hotels Corporation ("الشركة" أو "Hyatt") (بورصة نيويورك: H) عن إبرامها اتفاقية حصرية مع شركة Playa Hotels & Resorts N.V. (Playa) (بورصة ناسداك: PLYA) والتي وافقت شركة Playa بموجبها على التفاوض الحصري مع شركة Hyatt في ما يتعلق بالبدائل الإستراتيجية المحتملة، والتي قد تشمل استحواذ شركة Hyatt على شركة Playa.

صرح Mark S. Hoplamazian، رئيس شركة Hyatt ومديرها التنفيذي، قائلاً: "لقد كانت شركة Playa شريكًا ذا قيمة على مدار العديد من الأعوام، فهي واحدة من أقوى الشركات المتخصصة في إدارة المنتجعات الشاملة على مستوى العالم، هذا إلى جانب امتلاكها مجموعة متميزة من المنتجعات الشاملة عالية الجودة والفاخرة الكائنة في مواقع شهيرة وأسواق رئيسية في كل أنحاء منطقة البحر الكاريبي والمكسيك. وأود أن أشير إلى أن البدائل الإستراتيجية التي يجري النظر فيها يمكن أن تحمل في طياتها ميزة إستراتيجية تسهم في إضافة مصادر جديدة للدخل ومستدامة لشركة Hyatt. من جانبنا، سنظل دائمًا وأبدًا ملتزمين بنموذج أعمالنا القائم على الأصول الخفيفة، وإذا واصلنا السير على هذا المنوال، فإننا سنستمر في رسم مسار واضح بغية تحقيق نتائج قائمة على الأصول الخفيفة لأي بدائل إستراتيجية قد نتبناها."

لا يمكننا تقديم أي ضمانات تقضي بأنه سيتم إبرام أي صفقة نتيجة للمناقشات الحصرية بين شركتي Hyatt وPlaya، أو ضمانات بشأن أي شروط قد يُتفق عليها. ولا تنوي شركة Hyatt الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن هذه المناقشات إلا في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي وتنفيذه بالكامل.

وفقًا للقوانين الفيدرالية للأوراق المالية، قدمت شركة Hyatt، المالك المستفيد بنسبة 9.99% من أسهم شركة Playa المتداولة، تعديلاً على الجدول 13D الخاص بها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للإفصاح عن هذه المناقشات.

نبذة عن Hyatt Hotels Corporation

تعد Hyatt Hotels Corporation، التي تتخذ من شيكاغو مقرًا رئيسيًا لها، شركة رائدة عالميًا في مجال الضيافة تتمثل رسالتها في تقديم أفضل وسائل العناية بالناس للانطلاق بحياتهم إلى آفاق جديدة. وقد تضمنت محفظة الشركة، اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2024، أكثر من 1,350 فندقًا وعقارًا متكاملاً منتشرة في 79 بلدًا عبر ست قارات. تتضمن عروض الشركة علامات تجارية ضمن محفظة الفنادق الفاخرة، بما في ذلك Park Hyatt ® ‎، و Alila ® ‎، و Miraval ® ‎، و Impression by Secrets ، و The Unbound Collection by Hyatt ® ‎؛ ومحفظة فنادق نمط الحياة، بما في ذلك Andaz ® ‎، و Thompson Hotels ® ‎، و The Standard ® ‎، و Dream ® Hotels ، و The StandardX ، و Breathless Resorts & Spas ® ‎، و JdV by Hyatt ® ‎، و Bunkhouse ® Hotels ‎، و me and all hotels ؛ ومحفظة المنتجعات الشاملة، بما في ذلك Zoëtry ® Wellness & Spa Resorts ، و Hyatt Ziva ® ‎، و Hyatt Zilara ® ‎، و Secrets ® Resorts & Spas ، و Dreams ® Resorts & Spas ، و Hyatt Vivid Hotels & Resorts ، و Sunscape ® Resorts & Spas ، و Alua Hotels & Resorts ® ‎؛ ومحفظة الفنادق الكلاسيكية، بما في ذلك Grand Hyatt ® ‎، و Hyatt Regency ® ‎، و Destination by Hyatt ® ‎، و Hyatt Centric ® ‎، و Hyatt Vacation Club ® ‎، و Hyatt ® ‎؛ ومحفظة الفنادق الأساسية، بما في ذلك Caption by Hyatt ® ‎، و Hyatt Place ® ‎، و Hyatt House ® ‎، و Hyatt Studios ، و UrCove . وأخيرًا وليس آخرًا، تدير الشركات التابعة للشركة برنامج الولاء World of Hyatt®‎ وALG Vacations®‎ وMr & Mrs Smith‎ وUnlimited Vacation Club®‎ وخدمات إدارة الوجهات Amstar DMC وخدمات تكنولوجيا Trisept Solutions®‎. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

بيانات تطلعية

تعد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، والتي لا تعد حقائق تاريخية، بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. ونتيجةً لذلك، قد تختلف نتائجنا أو أداؤنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذا البيانات التطلعية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه البيانات تتضمن معلومات بشأن مناقشات شركة Hyatt مع شركة Playa في ما يتعلق بالبدائل الإستراتيجية والتزامها بنموذج الأعمال القائم على الأصول الخفيفة، كما تنطوي على مخاطر بعضها معروف وبعضها مجهول يصعب التنبؤ بها. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية عن طريق استخدام كلمات، مثل "ربما" و"يمكن" و"نتوقع" و"ننوي" و"نخطط" و"نسعى" و"نتنبأ" و"نعتقد" و"نقدر" و"نتكهن" و"محتمل" و"نواصل" و"من المرجح" و"سوف" وغيرها من الكلمات أو التعبيرات المشابهة، أو صيغ النفي من هذه المصطلحات أو التعبيرات المشابهة. ثم إن هذه البيانات التطلعية تستند بالضرورة إلى تقديرات وافتراضات تعد منطقية بالنسبة إلينا وإلى إدارتنا، ولكنها غير مؤكدة بطبيعتها. وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر، الشكوك الاقتصادية العامة في الأسواق العالمية الرئيسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أو المستويات المنخفضة من النمو الاقتصادي؛ ومعدل ووتيرة التعافي الاقتصادي عقب فترات الركود الاقتصادي؛ والقيود وحالات الانقطاع في سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد المتعلقة بالبناء، وزيادة التكاليف بسبب التضخم أو عوامل أخرى قد لا يتم تعويضها بالكامل بزيادة الإيرادات في الأعمال التجارية؛ والمخاطر التي تؤثر في قطاعات الفنادق الفاخرة والمنتجعات والمساكن المتكاملة؛ ومستويات الإنفاق في قطاعات الأعمال التجارية والترفيه والقطاع الجماعي، فضلاً عن ثقة المستهلك؛ وانخفاض معدل الإشغال ومتوسط السعر اليومي؛ ضبابية الرؤية في ما يتعلق بالحجوزات المستقبلية؛ وفقدان الموظفين الأساسيين؛ والظروف السياسية والجيوسياسية المحلية والدولية والاضطرابات السياسية أو المدنية أو التغيرات في سياسات التجارة؛ والأعمال العدائية أو الخوف من الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المستقبلية، التي قد تؤثر في قطاع السفر؛ والحوادث المرتبطة بالسفر؛ والكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والأحداث المتعلقة بالطقس والمناخ، مثل الزلازل والتسونامي، والأعاصير، والعواصف، والجفاف، والفيضانات، وحرائق الغابات، وانسكاب النفط، والحوادث النووية، وتفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية على مستوى العالم، أو الخوف من تفشيها؛ وقدرتنا على النجاح في تحقيق مستويات معينة من الأرباح التشغيلية في الفنادق التي تطبق شرط اختبارات الأداء أو تقدم ضمانات لصالح الملاك الخارجيين؛ وتأثير أعمال تجديد وتطوير الفنادق؛ والمخاطر المرتبطة بخطط تخصيص رأس المال، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، ومدفوعات الأرباح، بما في ذلك الحد من نشاط إعادة الشراء أو مدفوعات الأرباح أو إلغاؤهما أو تعليقهما؛ والطبيعة الموسمية والدورية لقطاعي العقارات والضيافة؛ والتغييرات في ترتيبات التوزيع، على شاكلة التي تتم عن طريق وسطاء السفر عبر الإنترنت؛ والتغييرات في أذواق وتفضيلات عملائنا؛ والعلاقات مع الزملاء والنقابات العمالية والتغييرات التي تطول قوانين العمل؛ والوضع المالي وعلاقاتنا مع الملاك الخارجيين وأصحاب الامتياز وشركاء المشروعات الفندقية؛ واحتمالية عدم قدرة الملاك الخارجيين أو أصحاب الامتياز أو شركاء التطوير على تدبير رأس المال اللازم لتمويل العمليات الحالية أو تنفيذ خطط النمو؛ والمخاطر المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتصرف المحتملة وقدرتنا على دمج عمليات الاستحواذ المكتملة بنجاح مع العمليات الحالية؛ والفشل في إكمال الصفقات المقترحة بنجاح (بما في ذلك الفشل في تلبية شروط الإغلاق أو الحصول على الموافقات المطلوبة)؛ وقدرتنا على الحفاظ على الضوابط الداخلية الفعالة التي تحكم ضوابط وإجراءات إعداد التقارير المالية والإفصاح؛ وانخفاض قيمة الأصول العقارية؛ وحالات الإنهاء غير المتوقعة لاتفاقيات خدماتنا الإدارية والفندقية أو اتفاقيات الامتياز؛ والتغييرات في قانون الضرائب على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولاية أو المستوى المحلي أو الأجنبي؛ وارتفاع أسعار الفائدة والأجور وغيرها من التكاليف التشغيلية؛ والتقلبات في أسعار النقد الأجنبي أو إعادة هيكلة العملة؛ والمخاطر المرتبطة بإطلاق مفاهيم جديدة للعلامات التجارية، بما في ذلك عدم قبول العلامات التجارية الجديدة أو الأفكار المبتكرة؛ والتقلبات العامة في أسواق رأس المال وقدرتنا على غزو هذه الأسواق؛ والتغييرات في البيئة التنافسية في صناعتنا وتوحيد الصناعة والأسواق الفاعلين فيها؛ وقدرتنا على النجاح في تطوير برنامج الولاء World of Hyatt وبرنامج العضوية المدفوعة Unlimited Vacation Club؛ والحوادث السيبرانية وأعطال تكنولوجيا المعلومات؛ ونتائج الإجراءات القانونية أو الإدارية؛ والانتهاكات التي تطول اللوائح أو القوانين المتعلقة بأعمال الامتياز وأعمال الترخيص وعملياتنا الدولية؛ وغيرها من المخاطر التي جرت مناقشتها في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك التقرير السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K والتقارير ربع السنوية الصادرة وفقًا للنموذج ‎10-Q، والمتوفرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). إضافةً إلى ذلك، لا تشكل هذه العوامل بالضرورة كل العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في أي من بياناتنا التطلعية. لذا، فنحن نهيب بك عدم الاعتماد المفرط على أي بيانات تطلعية، والتي لا تعد فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي. كما لا نتعهد بأي التزام يقضي بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية علنًا، بحيث تتوافق مع النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في الافتراضات أو التغييرات في العوامل الأخرى التي تؤثر في البيانات التطلعية، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به. وأخيرًا وليس آخرًا، الرجاء العلم أننا إذا أجرينا تحديثًا لواحد أو أكثر من البيانات التطلعية، فلا ينبغي استنتاج أننا سنجري تحديثات إضافية متعلقة بتلك البيانات أو البيانات التطلعية الأخرى.

