الوعلان للتجارة تحتفل بإطلاق لوتس إمييا 2025 كهربائية بقدرات فائقة

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت شركة "الوعلان للتجارة" سيارة "لوتس إمييا" (Lotus Emeya) للعام 2025، التي تعد أولى طرازات الجيل التالي من سيارات "لوتس" الكهربائية الرياضية ذات أربع أبواب،الفاخرة والفائقة القوة، والتي تجمع بين التصميم الرياضي
الأنيق والمبتكر وأحدث التقنيات المتطورة، ومتعة القيادة الديناميكية.
توفر "لوتس إمييا" أرقى معايير الفخامة والراحة ووسائل الاتصال الذكية والسهلة الاستخدام.
وتم تجهيزها بالعديد من التقنيات العالية والمصممة لمنح العملاء الثقة والسلامة.
كما أنها جاهزة للمستقبل وللقيادة الذاتية، مع برمجيات يمكن تحديثها باستمرار .
وأُقيم حفل الإطلاق في صالة العرض الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً والمخصصة لسيارات "لوتس"، في "آي مول" للسيارات الفاخرة، في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين وعدد من الضيوف والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان أكد على عمق علاقة الشراكة بين "الوعلان للتجارة" و"لوتس"،والتي تهدف إلى تقديم أفضل التصاميم والابتكارات في عالم السيارات الرياضية الفائقة لعملاء الشركة المميزين في السعودية، واعتبر أن "لوتس إمييا" تحدد معايير جديدة لمستقبل التنقل الكهربائي الفاخر، وتُعد إضافة هامة لتشكيلة سيارات "لوتس" في المملكة والتي تشمل طرازات "لوتس إليترا" Eletre)) الكهربائية، و"لوتس إميرا" (Emira) بتصاميمهما الرياضية المبتكرة وقدراتهما الخارقة.
كما أكد الوعلان التزام "الوعلان للتجارة" في مواكبة عملاء "لوتس" وتأمين الخدمات المتقدمةلسياراتهم، وبالتالي تقديم تجربة تملك رائدة وراحة البال.
بدوره أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "لوتس" للسيارات في آسيا، المحيط الهادئ، الشرق الأوسط وأفريقيا، دان بالمر، على أهمية السوق السعودية والرغبة المشتركة مع "الوعلان للتجارة"في ترسيخ تواجد "لوتس" في المملكة وتلبية متطلبات شريحة متميزة من العملاء الذين يبحثون عن متعة القيادة والأداء العالي والراحة والأمان، مشيراً إلى أن طراز "إمييا" سيشكل خياراً مثالياً للعملاء كونه يضع معايير جديدة لمتعة قيادة السيارات الرياضية الكهربائية ذات أربع أبواب، ويجمع بين تاريخ العلامة التجارية العريق، وأداء السيارات الرياضية الفائقة وأحدث التقنيات.
سيارة كهربائية بقدرات فائقة
تبلغ قوة "لوتس إمييا" 905 أحصنة، وهي تُعد واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في أقل من 2.8 ثانية، ويمكن شحنها من 10 إلى 80 في المئة خلال 14 دقيقة فقط، باستخدام شاحن سريع للتيار المستمر بقدرة 400 كيلو واط، ما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحناً المتوفرة اليوم.
توفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل القوية والفعالة التوازن المثالي بين الأداء العالي والاستجابة السريعة ومدى القيادة الطويل والذي يبلغ 610 كم في الشحنة الواحدة.
وتتضمن "لوتس إمييا" مجموعة من التقنيات الديناميكية الهوائية المتقدمة، بما في ذلك الشبك الأمامي النشط ومشتت الهواء والجناح الخلفي، لتأمين تدفق سلس للهواء، وخلق مستويات رائدة في فئتها من القوة الضاغطة إضافة إلى مركز الثقل المنخفض، ما يعزز الاستقرار عند القيادة والقدرة الفائقة على التحكم.
ويمكن للسائق الاختيار حسب تفضيلاته بين خمسة أوضاع للقيادة (Range, Tour, Sport, Individual and Track)، والتحكم في ارتفاع السيارة وصلابة أنظمة التعليق، واستجابة التسارع.
ويستجيب نظام التعليق الهوائي الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً، مع أجهزة الاستشعار المتقدمة، للتغييرات في ظروف الطريق، ويضبط إعدادات السيارة تلقائياً، ما يضمن قيادة أكثر سلاسة وهدوءً.
كما تضمن الفرامل المصنوعة من السيراميك الكربوني الخفيف الوزن التقليل من مسافة الكبح، ما يساهم في التحكم الديناميكي بالسيارة، ومضاعفة العمر الافتراضي للمكونات.
تصميم داخلي متوازن وتقنيات مبتكرة
صممت "لوتس إمييا" باستخدام مواد مستدامة متقدمة لتقليل بصمتها الكربونية. وجهزت السيارة بشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 15.1 بوصة. ويعمل نظام التشغيل Hyper OS الحائز على جوائز عدة على توجيه المركبة الكهربائية بشكل ذكي لمساعدة السائق على تحديد موقع أجهزة الشحن العامة القريبة.
ويمكن للنظام أيضاً اقتراح طرق بديلة بناء على استهلاك السائق للبطارية في الوقت الفعلي، والحصول بسرعة على التفاصيل المهمة لمحيط السيارة الخارجي، باستخدام شاشة الواقع المعزز الكبيرة والواضحة على الزجاج الأمامي، حيث يتم عرض معلومات الطريق في الوقت الفعلي وبيانات الملاحة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، ما يزيد من تركيز السائق على الطريق، ويسمح بالحصول الفوري على المعلومات المهمة وتجنب تشتت الانتباه.
تستعمل السيارة أنظمة NVIDIA DRIVE Orin المزدوجة الشرائح (SoCs) لمعالجة البيانات من خلال 34 حساساً محيطياً متطوراً حتى 30 مرة في الثانية، ما يوفر رؤية واضحة بزاوية 360 درجة من دون نقاط عمياء.
كما جهزت السيارة بأربعة أجهزة ليدار الكاشفة للضوء والمدى، والتي تستخدم الليزر بدلاً من الموجات الكهرومغناطيسية، و 18 راداراً، و 7 كاميرات بدقة 8 ميجابكسل، و 5 كاميرات بدقة 2 ميجابكسل، ما يضمن مسح العوائق أمام السائق في نطاق يصل إلى 200 م حول السيارة، وفي جميع الاتجاهات، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظروف الجوية السيئة، وبناء بيئة افتراضية حول المركبة لتحديد المسار الأفضل، وهو مطلب أساسي في مستقبل تقنيات القيادة الذاتية. كما زودت بنظام صوت محيطي متطور ثلاثي الأبعاد بتقنية Dolby Atmos من شريك "لوتس" الشهير عالميا" KEF.
تعد "لوتس إمييا" سيارة عملية ومثالية للاستخدام اليومي، وهي تتضمن مقصورة فاخرة وهادئة، صندوق أمتعة كبير يتسع إلى 509 لترات، مساحة داخلية واسعة وعملية، وظائف الإضاءة المحيطة التي تتواصل بشكل حدسي مع السائق، خمسة أوضاع تدليك بثلاثة مستويات من القوة، أجهزة استشعار لضمان عدم فتح الأبواب عند اكتشاف عوائق أمامها، إمكانية فتح صندوق الأمتعة بسهولة من دون استخدام الأيدي، وسقف زجاجي بانورامي ذكي، يمكن من خلاله التحكم بالجو العام في المقصورة وتعديل مستوى انعكاس الضوء الخارجي.
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