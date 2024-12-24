الوعلان للتجارة تحتفل بإطلاق لوتس إمييا 2025 كهربائية بقدرات فائقة

MENAFN - Al Watan) أطلقت شركة "الوعلان للتجارة" سيارة "لوتس إمييا" (Lotus Emeya) للعام 2025، التي تعد أولى طرازات الجيل التالي من سيارات "لوتس" الكهربائية الرياضية ذات أربع أبواب،الفاخرة والفائقة القوة، والتي تجمع بين التصميم الأنيق والمبتكر وأحدث التقنيات المتطورة، ومتعة القيادة الديناميكية.

توفر "لوتس إمييا" أرقى معايير الفخامة والراحة ووسائل الاتصال الذكية والسهلة الاستخدام.

وتم تجهيزها بالعديد من التقنيات العالية والمصممة لمنح العملاء الثقة والسلامة.

كما أنها جاهزة للمستقبل وللقيادة الذاتية، مع برمجيات يمكن تحديثها باستمرار .

وأُقيم حفل الإطلاق في صالة العرض الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً والمخصصة لسيارات "لوتس"، في "آي مول" للسيارات الفاخرة، في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين وعدد من الضيوف والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.

رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان أكد على عمق علاقة الشراكة بين "الوعلان للتجارة" و"لوتس"،والتي تهدف إلى تقديم أفضل التصاميم والابتكارات في عالم السيارات الرياضية الفائقة لعملاء الشركة المميزين في السعودية، واعتبر أن "لوتس إمييا" تحدد معايير جديدة لمستقبل التنقل الكهربائي الفاخر، وتُعد إضافة هامة لتشكيلة سيارات "لوتس" في المملكة والتي تشمل طرازات "لوتس إليترا" Eletre)) الكهربائية، و"لوتس إميرا" (Emira) بتصاميمهما الرياضية المبتكرة وقدراتهما الخارقة.

كما أكد الوعلان التزام "الوعلان للتجارة" في مواكبة عملاء "لوتس" وتأمين الخدمات المتقدمةلسياراتهم، وبالتالي تقديم تجربة تملك رائدة وراحة البال.

بدوره أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "لوتس" للسيارات في آسيا، المحيط الهادئ، الشرق الأوسط وأفريقيا، دان بالمر، على أهمية السوق السعودية والرغبة المشتركة مع "الوعلان للتجارة"في ترسيخ تواجد "لوتس" في المملكة وتلبية متطلبات شريحة متميزة من العملاء الذين يبحثون عن متعة القيادة والأداء العالي والراحة والأمان، مشيراً إلى أن طراز "إمييا" سيشكل خياراً مثالياً للعملاء كونه يضع معايير جديدة لمتعة قيادة السيارات الرياضية الكهربائية ذات أربع أبواب، ويجمع بين تاريخ العلامة التجارية العريق، وأداء السيارات الرياضية الفائقة وأحدث التقنيات.

سيارة كهربائية بقدرات فائقة

تبلغ قوة "لوتس إمييا" 905 أحصنة، وهي تُعد واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في أقل من 2.8 ثانية، ويمكن شحنها من 10 إلى 80 في المئة خلال 14 دقيقة فقط، باستخدام شاحن سريع للتيار المستمر بقدرة 400 كيلو واط، ما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحناً المتوفرة اليوم.

توفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل القوية والفعالة التوازن المثالي بين الأداء العالي والاستجابة السريعة ومدى القيادة الطويل والذي يبلغ 610 كم في الشحنة الواحدة.

وتتضمن "لوتس إمييا" مجموعة من التقنيات الديناميكية الهوائية المتقدمة، بما في ذلك الشبك الأمامي النشط ومشتت الهواء والجناح الخلفي، لتأمين تدفق سلس للهواء، وخلق مستويات رائدة في فئتها من القوة الضاغطة إضافة إلى مركز الثقل المنخفض، ما يعزز الاستقرار عند القيادة والقدرة الفائقة على التحكم.

ويمكن للسائق الاختيار حسب تفضيلاته بين خمسة أوضاع للقيادة (Range, Tour, Sport, Individual and Track)، والتحكم في ارتفاع السيارة وصلابة أنظمة التعليق، واستجابة التسارع.

ويستجيب نظام التعليق الهوائي الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً، مع أجهزة الاستشعار المتقدمة، للتغييرات في ظروف الطريق، ويضبط إعدادات السيارة تلقائياً، ما يضمن قيادة أكثر سلاسة وهدوءً.

كما تضمن الفرامل المصنوعة من السيراميك الكربوني الخفيف الوزن التقليل من مسافة الكبح، ما يساهم في التحكم الديناميكي بالسيارة، ومضاعفة العمر الافتراضي للمكونات.

تصميم داخلي متوازن وتقنيات مبتكرة

صممت "لوتس إمييا" باستخدام مواد مستدامة متقدمة لتقليل بصمتها الكربونية. وجهزت السيارة بشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 15.1 بوصة. ويعمل نظام التشغيل Hyper OS الحائز على جوائز عدة على توجيه المركبة الكهربائية بشكل ذكي لمساعدة السائق على تحديد موقع أجهزة الشحن العامة القريبة.

ويمكن للنظام أيضاً اقتراح طرق بديلة بناء على استهلاك السائق للبطارية في الوقت الفعلي، والحصول بسرعة على التفاصيل المهمة لمحيط السيارة الخارجي، باستخدام شاشة الواقع المعزز الكبيرة والواضحة على الزجاج الأمامي، حيث يتم عرض معلومات الطريق في الوقت الفعلي وبيانات الملاحة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، ما يزيد من تركيز السائق على الطريق، ويسمح بالحصول الفوري على المعلومات المهمة وتجنب تشتت الانتباه.

تستعمل السيارة أنظمة NVIDIA DRIVE Orin المزدوجة الشرائح (SoCs) لمعالجة البيانات من خلال 34 حساساً محيطياً متطوراً حتى 30 مرة في الثانية، ما يوفر رؤية واضحة بزاوية 360 درجة من دون نقاط عمياء.

كما جهزت السيارة بأربعة أجهزة ليدار الكاشفة للضوء والمدى، والتي تستخدم الليزر بدلاً من الموجات الكهرومغناطيسية، و 18 راداراً، و 7 كاميرات بدقة 8 ميجابكسل، و 5 كاميرات بدقة 2 ميجابكسل، ما يضمن مسح العوائق أمام السائق في نطاق يصل إلى 200 م حول السيارة، وفي جميع الاتجاهات، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظروف الجوية السيئة، وبناء بيئة افتراضية حول المركبة لتحديد المسار الأفضل، وهو مطلب أساسي في مستقبل تقنيات القيادة الذاتية. كما زودت بنظام صوت محيطي متطور ثلاثي الأبعاد بتقنية Dolby Atmos من شريك "لوتس" الشهير عالميا" KEF.

تعد "لوتس إمييا" سيارة عملية ومثالية للاستخدام اليومي، وهي تتضمن مقصورة فاخرة وهادئة، صندوق أمتعة كبير يتسع إلى 509 لترات، مساحة داخلية واسعة وعملية، وظائف الإضاءة المحيطة التي تتواصل بشكل حدسي مع السائق، خمسة أوضاع تدليك بثلاثة مستويات من القوة، أجهزة استشعار لضمان عدم فتح الأبواب عند اكتشاف عوائق أمامها، إمكانية فتح صندوق الأمتعة بسهولة من دون استخدام الأيدي، وسقف زجاجي بانورامي ذكي، يمكن من خلاله التحكم بالجو العام في المقصورة وتعديل مستوى انعكاس الضوء الخارجي.