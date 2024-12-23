الأونروا: 14500 طفل ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إنه منذ بداية الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة، جرى الإبلاغ عن استشهاد أكثر من 14500 طفل في القطاع، بحسب ما أفادت به منظمة اليونيسيف.



وقال لازاريني في منشور على موقع الأونروا على منصة إكس، اليوم الاثنين، إنه "لا يمكن تبرير قتل الأطفال، يقتل طفل كل ساعة"،مضيفا"هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت".



وأشار إلى أن "من نجا من هؤلاء الأطفال أُصيب بندوب جسدية ونفسية".



وأشار إلى أن الأطفال في غزة محرومون من التعليم، وأن الفتيان في غزة يقضون وقتهم بالبحث بين ركام الأنقاض، محذرا من أن "الوقت ينفذ بالنسبة لهؤلاء الأطفال" وأنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم.