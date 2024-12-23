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سوق المباركية وجهة جاذبة لجمهور (خليجي زين 26) للاستمتاع بأجوائه التراثية

12/23/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من مشاري الكندري (حدث.مصور)
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- يشكل سوق المباركية وجهة جاذبة لجمهور بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل ليستمتعوا في أرجائه بعبق التاريخ والتراث.
وحرص جمهور البطولة بمختلف فئاتهم العمرية على التجول في السوق الشعبي التراثي الواقع في منطقة القبلة بمنطقة العاصمة باعتباره أحد الوجهات السياحية البارزة في دولة الكويت ويشكل ذاكرة تاريخية استطاعت الحفاظ على طابعها التقليدي.
واكتظ السوق الأشهر والأقدم في دولة الكويت بالزوار الخليجيين الذين استمتعوا بالأجواء التراثية والشعبية المغلفة بحماسة البطولة الخليجية. (النهاية)

م ي م /


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