سوق المباركية وجهة جاذبة لجمهور (خليجي زين 26) للاستمتاع بأجوائه التراثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من مشاري الكندري (حدث.مصور)
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- يشكل سوق المباركية وجهة جاذبة لجمهور بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل ليستمتعوا في أرجائه بعبق التاريخ والتراث.
وحرص جمهور البطولة بمختلف فئاتهم العمرية على التجول في السوق الشعبي التراثي الواقع في منطقة القبلة بمنطقة العاصمة باعتباره أحد الوجهات السياحية
البارزة في دولة الكويت ويشكل ذاكرة تاريخية استطاعت الحفاظ على طابعها التقليدي.
واكتظ السوق الأشهر والأقدم في دولة الكويت بالزوار الخليجيين الذين استمتعوا بالأجواء التراثية والشعبية المغلفة بحماسة البطولة الخليجية. (النهاية)
م ي م /
MENAFN23122024000071011013ID1109024810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.