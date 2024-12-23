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ترحيب أفغاني بإعادة افتتاح السفارة السعودية في كابل - جريدة الوطن السعودية

12/23/2024 2:32:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السفارة السعودية في كابل عن استئناف عملها بعد ثلاث سنوات من بدء سيطرة حركة ((طالبان)) ((المحظورة في روسيا)) على الحكم في أفغانستان في عام 2021.
وأوضحت السفارة في بيان نشر على منصة ((إكس))، أنه تقرر استئناف عمل المكتب التمثيلي للبلاد في كابل بناء على رغبة المملكة العربية السعودية، وبهدف تقديم كافة أنواع الخدمات للشعب الأفغاني.
يذكر أن السعودية سحبت جميع موظفي بعثتها الدبلوماسية في أغسطس 2021، مباشرة بعد إعلان حركة ((طالبان سيطرتها)) على جميع مناطق العاصمة الأفغانية، وبعد ثلاثة أشهر، قررت الرياض استئناف عمل القسم القنصلي بالسفارة في كابل، وفي فبراير 2023، غادر جميع الدبلوماسيين السعوديين أفغانستان مرة أخرى وعادوا إلى السعودية لأسباب أمنية.
وبموجب قرار المحكمة العليا لروسيا الاتحادية الصادر في 14 فبراير 2003، تم تصنيف حركة ((طالبان)) منظمة إرهابية نشاطها محظور في روسيا.
من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية الأفغانية، أمس الإثنين، بقرار السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في كابل.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأفغانية، ضياء أحمد: ((نحن متفائلون حيال إمكان تعزيز العلاقات والتعاون بين السعودية وأفغانستان من خلال استئناف هذه الأنشطة)).

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