أورنج الأردن تطلق برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) لموظفيها

أورنج الأردن الهادفة إلى تحفيز الابتكار على الشابات والشباب والرياديين والرياديات في جميع محافظات المملكة، بل تشمل كذلك الموظفين والموظفات.

انسجاماً مع ذلك، أطلقت الشركة برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) الذي يهدف إلى تعزيز الإبداع وتشجيع تطوير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بشكل أفضل و تسهم في مضاعفة إيرادات الشركة من خلال أفكار ريادية و نماذج أعمال جديدة ومبتكرة .

وتتمثل فكرة البرنامج في إتاحة الفرصة لجميع موظفي أورنج في المقر الرئيسي والمكاتب الفرعية والمعارض لتقديم أفكار إبداعية قابلة للتطبيق تسهم في مضاعفة النمو في الشركة. ولضمان تحفيز الموظفين وتشجيعهم على الاستمرار في هذه المبادرة، خصصت أورنج مكافآت وجوائز تُقدَّم في مراحل مختلفة من البرنامج لدعم جهودهم وإبراز قيمة إسهاماتهم.

وتتولى لجنة متخصصة من فريق الابتكار وفرص النمو (IGO)مهمة تقييم الأفكار المقدمة، مع التركيز على تحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى مشاريع عملية. فيما يتم دعم الأفكار التي تحتاج إلى مزيد من التطوير من خلال توفير استشارات متخصصة وتدريب مكثف بهدف توجيهها في الطريق الصحيح وإضفاء طابع عملي عليها لتناسب نموذج العمل الذي تطبقه أورنج.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة ضمن رؤية أورنج الشمولية التي تجمع بين تمكين الموظفين ليكونوا جزءاً من استراتيجية نمو الأعمال ونشر مفهوم الابتكار على مختلف المستويات، كما يسهم في تعزيز انتمائهم للشركة حيث تتحول أفكارهم المبتكرة إلى خدمات أو تطبيقات تصب في الهدف الكبير المتمثل في تطوير تجربة الزبائن باستمرار واستباق احتياجاتهم مع تلبية متطلبات السوق لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: .