Monday, 23 December 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطوير واجهة الخبر البحرية

12/23/2024 2:22:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطوير واجهة الخبر البحرية، وذلك بمساحة تزيد على 265 ألف متر مربع، وذلك على عدة مراحل بما يعزز من مكانة الخبر وجهة رائدة للسياحة والإقامة والعمل ويتيح لرواد الكورنيش فرصة فريدة لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية، ويحمل المشروع أهمية خاصة لإسهامه في مجال تطوير البنية الأساسية في الخبر.
وبينت الأمانة أن مشروع تطوير الواجهة البحرية يتم بمساحة تزيد على 265 ألف متر مربع، بطول يزيد على 4 آلاف متر، وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل جميع الممرات، ومسارات المشي بطول 4 آلاف متر، ومسار الدراجات بطول 9 آلاف متر، وأعمال التشجير والتجميل، واستحداث ثلاث مناطق للألعاب، واستحداث مطل الكورنيش على مساحة 6 آلاف متر مربع، ونافورة أرضية تفاعلية، ومرافق خدمية واستثمارية، وإزالة الحاجز الخرساني واستبداله بسور ألمنيوم، وزراعة أكثر من 900 شجرة، وتركيب ما يزيد على 600 عنصر إنارة جمالي، وأماكن جلوس بتصاميم حديثة، وإعادة تأهيل وأنسنة المواقف الحالية بعدد 875 موقفًا، واستحداث شاطئ رملي، إضافة إلى إنشاء عدد من المجسمات الجمالية التي تسهم في إضفاء طابع جمالي لمرتادي الكورنيش.

MENAFN23122024000089011017ID1109024641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث