إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز حزما العسكري شرق القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - أصيب شاب، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز حزما العسكري شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب عند الحاجز المذكور، ولم تعرف حالته الصحية بعد، كما منعت وصول الاسعاف إليه، وأغلقت الطرق المحيطة بالحاجز.
وأظهرت مشاهد مصورة وفيديو من المكان، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب ملقى على الأرض بجانب مركبته دون تقديم الإسعافات له.
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