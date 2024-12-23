إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز حزما العسكري شرق القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أصيب شاب، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز حزما العسكري شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على شاب عند الحاجز المذكور، ولم تعرف حالته الصحية بعد، كما منعت وصول الاسعاف إليه، وأغلقت الطرق المحيطة بالحاجز.

وأظهرت مشاهد مصورة وفيديو من المكان، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب ملقى على الأرض بجانب مركبته دون تقديم الإسعافات له.