الكرملين يكشف حقيقة طلاق اسماء الاسد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى الكرملين الاثنين صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد والمولودة في بريطانيا، تطلب الطلاق ومغادرة روسيا.



كما نفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى وضع قيود على تحركات الأسد وتجميد أصوله العقارية.



وردا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير صحيحة، قال بيسكوف“لا، إنها لا تتوافق مع الواقع”.

وذكرت وسائل إعلام تركية وعربية الأحد أن أسماء الأسد تقدمت بطلب للطلاق في روسيا، حيث حصلت عائلة الأسد على اللجوء هذا الشهر بعد سيطرة المعارضة على دمشق.



