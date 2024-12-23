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العرموطي يتساءل عن رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.. والرئيس يغادر

12/23/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تساءل النائب صالح العرموطي عن السبب الحقيقي لقرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.
وقال العرموطي خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة بالرفع جاء بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضريبة على المركبات الكهربائية الصينية، فهل قرار الحكومة جاء بدافع سياسي أم اقتصادي.
وأضاف أن الخاسر الأكبر من قرار الحكومة برفع الضريبة هو المواطن الأردني في ظل التوجه اليوم نحو استخدام المركبات الكهربائية.

وخلال حديث العرموطي خرج رئيس الوزراء جعفر حسان مما أثار حفيظته، حيث قال النائب: "ما بطلع لرئيس الحكومة يطلع خلال حديث نائب"، فيما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن حسان طلب منه وسمح له بالمغادرة.

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