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250 دينارا رسم تحويل تأشيرة الزيارة لنفس الضامن إلى تأشيرة عمل بدلا من 60 دينارا

12/22/2024 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قرارا‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬196‭ ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬الخاصة‭ ‬بخدمات‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬رفع‭ ‬رسم‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬الزيارة‭ -‬لنفس‭ ‬الضامن‭- ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬دينارا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دينارا‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬بندين‭ ‬جديدين‭ ‬بشأن‭ ‬رسم‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬التحاق‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬دينارا،‭ ‬ورسم‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬التحاق‭ ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬دينارا‭.‬

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