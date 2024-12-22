250 دينارا رسم تحويل تأشيرة الزيارة لنفس الضامن إلى تأشيرة عمل بدلا من 60 دينارا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬رفع‭ ‬رسم‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬الزيارة‭ -‬لنفس‭ ‬الضامن‭- ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬دينارا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دينارا‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬بندين‭ ‬جديدين‭ ‬بشأن‭ ‬رسم‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬التحاق‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬دينارا،‭ ‬ورسم‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرة‭ ‬التحاق‭ ‬إلى‭ ‬تأشيرة‭ ‬عمل‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬دينارا‭.‬

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