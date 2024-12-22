250 دينارا رسم تحويل تأشيرة الزيارة لنفس الضامن إلى تأشيرة عمل بدلا من 60 دينارا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، بناء على عرض وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية رفع رسم تحويل تأشيرة الزيارة -لنفس الضامن- إلى تأشيرة عمل إلى 250 دينارا بدلا من 60 دينارا.
كما تمت إضافة بندين جديدين بشأن رسم تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة التحاق بقيمة 250 دينارا، ورسم تحويل تأشيرة التحاق إلى تأشيرة عمل بقيمة 250 دينارا.
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