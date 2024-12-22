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المهندسة عائشة الحرم تُمثل البحرين في أول اجتماع أممي لإدارة حركة المرور الفضائي

12/22/2024 7:14:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬مُمثلة‭ ‬بالمهندسة‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم،‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬تصميم‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬تاريخي‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬نظمته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬الفضائي،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬خبراء‭ ‬تقنيين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬حوار‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬بدعوة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬آرتي‭ ‬هولامايني،‭ ‬رئيسة‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ (‬ UNOOSA ‭). ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والشركات‭ ‬العالمية‭.‬

انعقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬ويعد‭ ‬بداية‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الحوارات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬الفضائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حاسم،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفضائية‭ ‬والاعتماد‭ ‬المتصاعد‭ ‬على‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬تقنية‭ ‬فعالة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الفضاء‭ ‬وحماية‭ ‬الأصول‭ ‬الفضائية‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الاصطدامات‭.‬

حول‭ ‬مشاركتها‭ ‬صرّحت‭ ‬عائشة‭ ‬الحرم‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يشرّفني‭ ‬أن‭ ‬أمثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬لمناقشة‭ ‬قضايا‭ ‬جوهرية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمستقبل‭ ‬الفضاء‭ ‬والبشرية‭. ‬إنني‭ ‬فخورة‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صوت‭ ‬مسموع‭ ‬ومؤثر‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التقدّم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬والخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬منتسبوها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬إن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تضمن‭ ‬بيئة‭ ‬فضاء‭ ‬آمنة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ركّزت‭ ‬مناقشاتنا‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬التقنية‭ ‬لتتبع‭ ‬الأجسام‭ ‬الفضائية‭ ‬وتجنب‭ ‬الاصطدامات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الأساطيل‭ ‬الفضائية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬العمليات‭ ‬الفضائية‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمون‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬فضائي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬السلامة‭ ‬والاستدامة‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تعامل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بإقامة‭ ‬حوار‭ ‬عالمي‭ ‬مستدام‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفضاء،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬السلامة‭ ‬ويحقق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬استغلال‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل‭. ‬

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