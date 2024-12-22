سوريا: مرهف أبو قصرة.. وزيرا للدفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا تعيين، مرهف أبو قصرة، أحد قادة المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام بشار الأسد، وزيراً للدفاع في حكومة تصريف الأعمال.
وأبو قصرة، المعروف أيضا باسم «أبو الحسن 600»، شخصية بارزة في «هيئة تحرير الشام»، وقاد عمليات عسكرية عديدة خلال الثورة السورية.
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بحث «شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة خلال اجتماع مع الفصائل العسكرية» السبت. وأظهرت صور أبو قصرة وهو جالس إلى جوار الشرع.
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