سوريا: مرهف أبو قصرة.. وزيرا للدفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تعيين،‭ ‬مرهف‭ ‬أبو‭ ‬قصرة،‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بنظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬وزيراً‭ ‬للدفاع‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭.‬

وأبو‭ ‬قصرة،‭ ‬المعروف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬الحسن‭ ‬600‮»‬،‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬،‭ ‬وقاد‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬عديدة‭ ‬خلال‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‭.‬

ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬بحث‭ ‬‮«‬شكل‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬العسكرية‮»‬‭ ‬السبت‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬أبو‭ ‬قصرة‭ ‬وهو‭ ‬جالس‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬الشرع‭.‬