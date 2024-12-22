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الصفدي يبحث مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في سوريا

12/22/2024 3:11:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره المصري، الأحد، تطورات الأوضاع في سوريا.
وتطرق الصفدي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبدالعاطي، جهود دعم الشعب السوري في إعادة بناء دولته من خلال إنجاز عملية سياسية جامعة تضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها وحقوقهم.
وبحث الوزيران سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمعهما.








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