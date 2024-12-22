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مظاهرة حاشدة في نيويورك رفضاً لاستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة

12/22/2024 3:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظاهر الآلاف من النشطاء في نيويورك، احتجاجاً على استمرار الجرائم الدموية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي .
واستغل النشطاء أحد أكثر أيام التسوق في الولايات المتحدة الذي يسبق (الأعياد الميلادية)، للتظاهر أمام التجمعات التجارية، وفي ساحة "التايم سكوير" الشهيرة، لإيصال رسائلهم الاحتجاجية لصناع القرار، بضرورة وقف الحرب في غزة، ومطالبة الإدارة الأمريكية بإيقاف التمويل لـحرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وفا

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