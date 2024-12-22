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ترامب لأوروبا: رسوم جمركية تنتظركم إن لم تشتروا النفط والغاز الأمريكي

12/22/2024 1:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي بضرورة تقليص فائضه التجاري مع الولايات المتحدة من خلال شراء النفط والغاز، وإلا سوف يفرض عليه رسوماً جمركية شاملة.
وذكر ترامب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له ((تروث سوشيال)) صباح أمس الأول (الجمعة)، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تعويض الفائض التجاري ((الهائل)) مع أمريكا عبر شراء النفط والغاز على نطاق واسع من بلاده، وفق ما نقلت شبكة ((CNBC)).
وبلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي 131.3 مليار دولار عام 2022، وكانت أمريكا أكبر وجهة للصادرات الأوروبية في 2023، إذ استحوذت على 19.7% منها.
واستخدم ترامب سلاح الحرب التجارية ضد عدة دول من بينها الصين خلال ولايته الأولى، وظل يلوح بمعاودة الكرة في حملته الانتخابية الأخيرة بدعوى حماية المصالح الاقتصادية لبلاده.
عكاظ










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