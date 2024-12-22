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أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والامتحانات الوظيفية (أسماء)

12/22/2024 12:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت دوائر حكومية الأشخاص التالية اسماؤهم لغايات حضور المقابلة الشخصية وامتحان الكفايات الوظيفية لغايات التعيين .

وحددت المواعيد والاوراق المطلوبة وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :













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