أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والامتحانات الوظيفية (أسماء)

أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والامتحانات الوظيفية (أسماء)
التاريخ
12/22/2024 12:07:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت دوائر حكومية الأشخاص التالية اسماؤهم لغايات حضور المقابلة الشخصية وامتحان الكفايات الوظيفية لغايات التعيين .
وحددت المواعيد والاوراق المطلوبة وفقا لكل اعلان مرفق ادناه :
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