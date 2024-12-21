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طنطورة ساعة دخول المربعانية في العلا

12/21/2024 11:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) ترتبط ساعة طنطورة القديمة في العلا بدخول موسم الشتاء ((المربعانية)) عند السكان، وهو التاريخ الأنسب للزراعة. وقد اكتسبت الساعة شهرة واسعة، بينما عملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على ربط التاريخ القديم لساعة طنطورة من مئات السنين إلى إحياء الحفل السنوي في كل 22 ديسمبر، الذي يعني بدخول المربعانية، ويعتبر الوقت الأمثل للزراعة. وعملت الهيئة على ربط المسمى الأشهر للساعة القديمة ((طنطورة)) بالفعاليات، وإقامة أهم المواسم الشتوية من خلالها، وذلك بإطلاق عدد من الفعاليات تحت مسمى ((شتاء طنطورة)) بمحافظة العلا شمال المدينة المنورة.
في المقابل، أعلنت لحظات العلا عن عودة فعاليات النسخة الخامسة من شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة، وذلك بدءا من 21 ديسمبر حتى 27 يناير، حيث سيقدم للزوار تجربة ترفيهية لا مثيل لها. وتحتفي هذه النسخة بأجواء العلا الاستثنائية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية الرائعة، بما في ذلك العديد من العروض الموسيقية وعروض الأزياء، إلى جانب الأنشطة الرياضية، وغيرها الكثير.
وستتيح فعاليات نهاية الأسبوع لزوار المهرجان فرصة اكتشاف جماليات العلا عن كثب، حيث تتحول المدينة القديمة إلى وجهة شتوية تنبض بالحياة، وتزينها الطبيعة الصحراوية المميزة في المنطقة.
برامج مميزة
يستهل المهرجان برنامجه المميز مع عروض احتفال طنطورة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على تاريخ العلا وتراثها الغني من 22 حتى 31 ديسمبر. ويشيد احتفال الطنطورة بالطابع المحلي والثقافي الفريد للمنطقة، الذي يعتبر تقليدا يتزامن مع بداية موسم الزراعة الشتوي في بلدة العلا القديمة، مما يبرز أهميته كحدث تراثي بارز تتناقله الأجيال. وسيكون عشاق الثقافة أيضا على موعد مع فعالية نهاية الأسبوع بعنوان ((حكايات الغروب)) يوم 21 يناير 2024. وتقدم الفعالية الحصرية أربعة من الأعمال الفنية الضوئية ليلا ضمن أربعة مواقع مختلفة في العلا، مما يمنح الزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بلحظات لا تنسى. كما تشمل الحفلات الافتتاحية للمهرجان حفل شرفات الجديدة المباشر، حيث يقدم عازفو الفرقة الوطنية السعودية
أجمل الأغاني التقليدية بطابع محلي فريد، مستعرضين مواهبهم على شرفات المباني التراثية في حي الفنون بالجديدة خلال فترتين متتاليتين: الأولى يومي 21 و22 ديسمبر، والثانية يومي 28 و29 ديسمبر.

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