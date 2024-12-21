طنطورة ساعة دخول المربعانية في العلا

(MENAFN
- Al Watan)
ترتبط ساعة طنطورة القديمة في العلا بدخول موسم الشتاء ((المربعانية)) عند السكان، وهو التاريخ الأنسب للزراعة. وقد اكتسبت الساعة شهرة واسعة، بينما عملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على ربط التاريخ القديم لساعة طنطورة من مئات السنين إلى إحياء الحفل السنوي في كل 22 ديسمبر، الذي يعني بدخول المربعانية، ويعتبر الوقت الأمثل للزراعة. وعملت الهيئة على ربط المسمى الأشهر للساعة القديمة ((طنطورة)) بالفعاليات، وإقامة أهم المواسم الشتوية من خلالها، وذلك بإطلاق عدد من الفعاليات تحت مسمى ((شتاء طنطورة)) بمحافظة العلا شمال المدينة المنورة.
في المقابل، أعلنت لحظات العلا عن عودة فعاليات النسخة الخامسة من شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة، وذلك بدءا من 21 ديسمبر حتى 27 يناير، حيث سيقدم للزوار تجربة ترفيهية لا مثيل لها. وتحتفي هذه النسخة بأجواء العلا الاستثنائية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية الرائعة، بما في ذلك العديد من العروض الموسيقية وعروض الأزياء، إلى جانب الأنشطة الرياضية، وغيرها الكثير.
وستتيح فعاليات نهاية الأسبوع لزوار المهرجان فرصة اكتشاف جماليات العلا عن كثب، حيث تتحول المدينة القديمة إلى وجهة شتوية تنبض بالحياة، وتزينها الطبيعة الصحراوية المميزة في المنطقة.
برامج مميزة
يستهل المهرجان برنامجه المميز مع عروض احتفال طنطورة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية التي تسلط الضوء على تاريخ العلا وتراثها الغني من 22 حتى 31 ديسمبر. ويشيد احتفال الطنطورة بالطابع المحلي والثقافي الفريد للمنطقة، الذي يعتبر تقليدا يتزامن مع بداية موسم الزراعة الشتوي في بلدة العلا القديمة، مما يبرز أهميته كحدث تراثي بارز تتناقله الأجيال. وسيكون عشاق الثقافة أيضا على موعد مع فعالية نهاية الأسبوع بعنوان ((حكايات الغروب)) يوم 21 يناير 2024. وتقدم الفعالية الحصرية أربعة من الأعمال الفنية الضوئية ليلا ضمن أربعة مواقع مختلفة في العلا، مما يمنح الزوار فرصة استثنائية للاستمتاع بلحظات لا تنسى. كما تشمل الحفلات الافتتاحية للمهرجان حفل شرفات الجديدة المباشر، حيث يقدم عازفو الفرقة الوطنية السعودية
أجمل الأغاني التقليدية بطابع محلي فريد، مستعرضين مواهبهم على شرفات المباني التراثية في حي الفنون بالجديدة خلال فترتين متتاليتين: الأولى يومي 21 و22 ديسمبر، والثانية يومي 28 و29 ديسمبر.
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