العراق وسلطنة عمان يدعوان لتنسيق المواقف العربية لترسيخ الاستقرار في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد 21 - 12 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم السبت إلى تنسيق المواقف العربية لترسيخ الاستقرار في سوريا.
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها أن الجانبين أكدا على ضرورة "حفظ سلامة الاراضي السورية ووحدتها وسيادتها وحماية التنوع الاثني والاجتماعي والثقافي للشعب السوري فضلا عن دعم خياراته الحرة".
كما بحث الجانبان تداعيات استمرار العدوان على غزة وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني إضافة الى ترسيخ ايقاف إطلاق النار في لبنان.
وبحث الجانبان كذلك سبل تقوية الروابط بين البلدين وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري الثنائي لاسيما بقطاع المشتقات النفطية اذ سيعقد الوزير العماني مع نظيره العراقي اثناء الزيارة أعمال اللجنة العراقية العمانية المشتركة على مستوى وزراء خارجية البلدين لاول مرة منذ تشكيلها. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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