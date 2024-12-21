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العراق وسلطنة عمان يدعوان لتنسيق المواقف العربية لترسيخ الاستقرار في سوريا

12/21/2024 2:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد 21 - 12 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم السبت إلى تنسيق المواقف العربية لترسيخ الاستقرار في سوريا.
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها أن الجانبين أكدا على ضرورة "حفظ سلامة الاراضي السورية ووحدتها وسيادتها وحماية التنوع الاثني والاجتماعي والثقافي للشعب السوري فضلا عن دعم خياراته الحرة".
كما بحث الجانبان تداعيات استمرار العدوان على غزة وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني إضافة الى ترسيخ ايقاف إطلاق النار في لبنان.
وبحث الجانبان كذلك سبل تقوية الروابط بين البلدين وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري الثنائي لاسيما بقطاع المشتقات النفطية اذ سيعقد الوزير العماني مع نظيره العراقي اثناء الزيارة أعمال اللجنة العراقية العمانية المشتركة على مستوى وزراء خارجية البلدين لاول مرة منذ تشكيلها. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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