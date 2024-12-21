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مونديال ( 2034 ) السعودي

12/21/2024 2:20:17 PM
(MENAFN- Al Watan) فوز المملكه العربية السعودية بتنظيم مونديال كاس العالم لكرة القدم 2034 استحقاق لم يأت من فراغ ،
قدمت السعودية ملفاً لافتاً ومبهراً للمعنيين انتزع إعجاب العالم وأكّد ثقته في قدرة السعودية على تنظيم واستيعاب المناسبات الدوليه الكبرى. هذه القدرة الوافرة سعودياً بامتياز، وهذه الثقه العالمية يتوجها اليوم فوزها بتنظيم الحدث الاعظم دولياً والاكثر جماهيرية ومتابعة ،فيما يشارك المغرب في استضافة
مونديال 2030 مع اسبانيا والبرتغال.
وسيُنظّم مونديال 2026 القادم بشكل مشترك بين ثلاث دول في أمريكا الشمالية، هي : كندا، المكسيك ، والولايات المتحده،
تستضيف السعودية هذا الحدث العالمي الكبيرعام 2034 ويسجلها التاريخ كأول دولة منفردة تستضيف المونديال ب 48 منتخباً ، وهذا دليل واضح على ثقة العالم الكبيرة في السعودية التي بمصداقيتها العاليه اكتسبت تقدير و ثقة العالم، وأثّثت ليقين دولي مطمئن أن السعودية ستُنجِز نسخة فريدة من المونديال ، وبمستوى ثقة و أمان عالي.
تقف السعودية اليوم في مربع يؤكد قوتها الناعمة وانفتاحها على العالم بنضجٍ بالغ وتفاعل عالمي متّزن وفق رؤيتها الشامله ، ورسالتها الانسانية للعالم، ووِفق مشروعها التنموي الكبير للمنطقة الذي يخلو من ضجيج الخلافات، ودويّ الانفجارات وتداعيات الاشتباكات المسلحه !، فلا إشكالات سياسية اوتطرفات فكرية او توجهات مؤدلجة كما في مشاريع دول اخرى! وبلاخنادق مظلمة تفوح منها رائحة البارود !
أدرك العالم أن لا شيء من ذلك يمكن أن يُلقي بظلاله على استضافة السعوديه تنظيم المونديال على اراضيها، فكان هذا النجاح المنقطع النظير.
يقف خلف ذلك كله قيادة سعودية عظيمة ومُلهِمٌ متفرّد جعل من السعودية قصة نحاح القرن الواحد والعشرين،الرجل الاكثر شجاعة وقوة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرجل الذي أذهل العالم، والذي يقود عملية تحديث وتطوير كبرى داخلياً وبرؤية شاملة تمتد اقليمياً لتصلح ما أفسدته مشاريع ايديولوجيات الظلام، في المنطقة. القائد المُلهِم الذي صرّح يوماً انه يريد أن يرى( شرقاً اوسط يضاهي اوروبا ) . . واستبشرت وجوه، وعلتْ على وجوهٍ غبره وربتت على أكتاف الحالمين كفوف من يقين انه لابد فاعل،، فيما لازالت عقول مُستلبه لا تؤمن بالاحلام الكبيرة ووجوه يعميها الضوء و تَرْهقُها قَتَرة!،
أستحق الملف السعودي تقييماً عالياً غير مسبوق في تاريخ ملفات الدول المتقدمة لاستضافة كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930، فلم يأت تحقيق السعودية لشروط تنظيم المونديال نتيجه لعمل دؤوب بقصد تقديم ملف مقنع لاستضافة المونديال،بل جاء الإستعداد للمنافسة نتيجة حتمية لعملية بناء وتطوير شاملتين لكل البنى التحتيه ومشاريع التنمية المستدامة، ومن خلال مشاريع اقتصادية وبيئية واجتماعية متكاملة، وعمل متسارع للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الداخل السعودي ، والنهوض بالوطن على المسارات كافة،
ما شكل إرضية مناسبة ومتميزة وقدرات تنظيمية عالية لاستضافة الاحداث العالمية الكبرى، وهذا ما نشهده كل يوم في عاصمة العالم الرياض ، التي تحتضن يومياً مختلف اللقاءات العالمية وعلى المستويات كافة.
والمملكه التي شيدت بمصداقيتها موثوقيه عالمية عالية لديها من الخطط الاستراتيجية المدروسة بعناية لتنظيم المونديال، ما سوف يمكنها من الحفاظ على مكتسباتها من تنظيم المونديال الكبير، وما يمكنها لاحقاً من ادارة إرث المونديال بما يجنبها الكثير من الخسائر المادية ، من خلال دراسة عميقة لكل تجارب الدول السابقة في تنظيم الحدث العالمي الكبير.
يُعدّ المونديال أضخم حدث عالمي رياضي وغير رياضي ، فكلنا يعلم أن منافسات كرة القدم لم تعد رياضة فحسب، بل مسارات متعددة الجوانب على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي،
واستضافة المونديال تعني استقبال السعودية لمختلف الحضارات والثقافات والعقائد والقيم والرؤى والافكار المتباينه حول العالم،وهذا أحد أهم منطلقات الرؤية وجوهرها لبناء حضارة سعودية معاصرة ومستدامة ومنفتحةعلى العالم بهوية سعودية فريدة ومتنوعة.
ومن لحظة اعلان فوز السعودية باستضافة مونديال 2034 وحتى تلك اللحظة الفاصلة في تاريخ السعودية ومجدها التليد عندما يحل عام 2034 ، ستعمل السعودية قيادة وشعباً على تكريس رؤيتها و ثقافتها
واستكمال منجزاتها التنموية الكبرى لتصنع بقيادتها العظيمة وبايدي ابنائها نسخة فارقة تفاخر بها العالم ويفاخر بها السعوديون، ويستعيدُ من خلالها العرب والمسلمون مجداً تليداً ومقعداً قائداً غاب طويلاً في ردهات التاريخ المظلمة.

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