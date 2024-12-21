الأمن يتعامل مع إرباكات مرورية على طريق إربد - عمان

الأمن يتعامل مع إرباكات مرورية على طريق إربد - عمان
التاريخ
12/21/2024 9:07:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصدر أمني ان الأجهزة الأمنية تتعامل حاليا مع أزمة مرورية حاصلة على طريق اربد - عمان بسبب حفل تخريج طلبة بإحدى الجامعات
.
واضاف ان الأزمة والارباك المروري حاصل على بوابة الجامعة الواقعة على الطريق الدولي لإربد عمان بسبب حفل التخرج داعيا إلى أهمية عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين .
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