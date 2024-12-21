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الأمن يتعامل مع إرباكات مرورية على طريق إربد - عمان

12/21/2024 9:07:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني ان الأجهزة الأمنية تتعامل حاليا مع أزمة مرورية حاصلة على طريق اربد - عمان بسبب حفل تخريج طلبة بإحدى الجامعات .


واضاف ان الأزمة والارباك المروري حاصل على بوابة الجامعة الواقعة على الطريق الدولي لإربد عمان بسبب حفل التخرج داعيا إلى أهمية عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين .

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