مملكة البحرين تدين حادثة الدهس المروعة بمدينة ماغديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.

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