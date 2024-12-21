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مملكة البحرين تدين حادثة الدهس المروعة بمدينة ماغديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية

12/21/2024 8:03:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد لحادثة الدهس المروعة التي وقعت في سوق تجارية بمدينة ماغديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.


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