مملكة البحرين تدين حادثة الدهس المروعة بمدينة ماغديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد لحادثة الدهس المروعة التي وقعت في سوق تجارية بمدينة ماغديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وعبرت الوزارة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الألماني الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.
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