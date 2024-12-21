القيادة العامة في سوريا تكلف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا اليوم السبت تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة.ولم ترد بعد أي معلومات بشأن مؤهلات الشيباني لتولي المنصب وسيرته الذاتية.



ومؤخرا، أجرت السطات السورية الجديدة جملة تعيينات، آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية عزام غريب الملقب بـ"أبو العز سراقب" محافظا لحلب.



وغريب من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب عام 1985، وهو من سكان مدينة حلب. حصل على الماجستير في الدراسات الإسلامية من بينغول التركية، كما درس طب الأسنان وهندسة التحكم الآلي والأتمتة في جامعة حلب.

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