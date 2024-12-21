المومني: الإعلام الوطني تميز بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير
الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الإعلام الوطني تميز دائماً بالمهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية وابتعد عن كل ما يمس المصلحة العامة.
حديث الوزير المومني جاء ضمن لقائه عدداً من مدراء قنوات التلفزة المحلية، اليوم السبت، في وزارة الاتصال الحكومي، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، وذلك ضمن اللقاءات التفاعلية الدورية التي تنظمها الوزارة مع قطاعات إعلامية مختلفة في المملكة، لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل مؤسسي؛ بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.
وأشار المومني إلى أن الوزارة ستعمل بعد نهاية عقد اللقاءات مع القطاعات المختلفة من الجسم الإعلامي على تشكيل مجموعات متخصصة لكل قطاع من القطاعات الإعلامية، تقوم هذه المجموعات بتقديم توصيات قابلة للتطبيق، وإيجاد طرق عملية فعالة لتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، وإبراز التحديات والمعيقات التي يواجهها كل قطاع ليتم التعامل معها ومساعدتهم لتجاوزها.
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