مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية غرب جنين
التاريخ
12/21/2024 3:09:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين /PNN-
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود النار صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
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