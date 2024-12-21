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مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية غرب جنين

12/21/2024 3:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN-
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود النار صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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