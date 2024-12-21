جلالة الملك المعظم يهنئ سمو أمير دولة الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت.وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لأخيه أمير دولة الكويت بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل، أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
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