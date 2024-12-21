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جلالة الملك المعظم يهنئ سمو أمير دولة الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم

12/21/2024 3:04:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت.وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لأخيه أمير دولة الكويت بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل، أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

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