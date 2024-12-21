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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سمو أمير دولة الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم

12/21/2024 3:04:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت.


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