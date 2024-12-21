سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سمو أمير دولة الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ سمو أمير دولة الكويت بالذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم
التاريخ
12/21/2024 3:04:56 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
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