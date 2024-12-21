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الأرصاد تحذر من الضباب فوق المرتفعات والسهول ومطار الملكة علياء

12/21/2024 2:07:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول بما فيها مطار الملكة علياء.
وأشارت الأرصاد بأن الطقس سيستمر بارداً نسبياً نهاراً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت تتحول إلى جنوبية غربية يوم الأحد.
وبينت بأن الطقس خلال ساعات الليل سيكون بارداً بشكل عام، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.










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