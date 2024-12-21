الأرصاد تحذر من الضباب فوق المرتفعات والسهول ومطار الملكة علياء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول بما فيها مطار الملكة علياء.
وأشارت الأرصاد بأن الطقس سيستمر بارداً نسبياً نهاراً في معظم المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة يوم السبت تتحول إلى جنوبية غربية يوم الأحد.
وبينت بأن الطقس خلال ساعات الليل سيكون بارداً بشكل عام، مع احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.
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