الجنرال يعود إلى سوريا بعد سقوط الأسد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد النجم السوري مكسيم خليل إلى وطنه ليحتفل بسقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد، منهياً غياباً قسرياً استمر 12 عاماً بسبب معارضته السياسية للنظام الحاكم وقتها.



وعبّر خليل، الذي لعب دور بشار الأسد في مسلسل ابتسم أيها الجنرال، عن سعادته في مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع يوثق لحظة وصوله إلى سوريا. ووجّه تهنئة إلى الشعب السوري قائلاً: "مبروك لكم أنتم، مبروك"، وفي الخلفية يمكن سماع أغنية أصالة: ارفع صوتك فوق إنت سوري حرّ.



ونشر الصحافي هادي العبدالله مقطع الفيديو مرفقاً بتعليق: "عاد الجنرال مبتسماً... مكسيم خليل في دمشق بعد غياب 12 عاماً"، وظهر فيه وهو يمزح مع مكسيم قائلاً: "تفضّل سيادة الرئيس". وجاءت هذه العبارة في إشارة إلى تجسيده شخصية الأسد في المسلسل.



مسلسل ابتسم أيها الجنرال

المسلسل الذي عُرض للمرة الأولى في رمضان 2023، تم تصويره في تركيا، وشارك فيه غالبية من الممثلين المعارضين للنظام السوري. تناول العمل في 30 حلقة من كتابة سامر رضوان، صراعاً على السلطة بين الرئيس وشقيقه الأصغر عاصي، قائد أركان الجيش.



العمل سلط الضوء على مؤامرات القصر، والتدخل في سياسات دولة مجاورة، واعتقال المعارضين، ، وهي تفاصيل عكست أداء عائلة الأسد التي حكمت البلاد بقبضة حديدية.



أداء الشخصيات

جسّد مكسيم خليل شخصية فرات، رئيس الدولة، متقمصاً ملامح بشار الأسد. وعلى غرار الأخير، يخلف فرات والده في الرئاسة رغم صغر سنه.



أدّى عبد الحكيم قطيفان دور مدير الاستخبارات النافذ، مستوحياً الشخصية من العقل المدبّر في النظام.

جسّدت سوسن إرشيد شخصية سامية، شقيقة الرئيس المتمردة، في تشابه مع بشرى الأسد.



وقال المخرج عروة محمد لوكالة فرانس برس: "إنه عمل درامي وليس وثائقياً"، وأضاف: "تكمن أهميته في فهم آلية عمل الديكتاتوريات وأساليب الاستبداد والانقلاب على القانون والدستور. يمكن للمشاهد العربي أن يُسقط شخصيات المسلسل على أي نظام استبدادي في المنطقة".



المسلسل استوحى أحداثه من حقبتين:

الصراع في الثمانينيات بين حافظ الأسد وشقيقه رفعت، الذي انتهى منفياً.



التنافس بين بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري.



أثار المسلسل جدلاً واسعاً بسبب إسقاطاته السياسية، مع تركيزه على شخصيات مستوحاة من الواقع، مثل زوجة الرئيس ودورها المتزايد، في إشارة ضمنية إلى أسماء الأسد، ورجل أعمال فاسد شُبّه برامي مخلوف، الذي تقلّص نفوذه لصالح شخصيات مقربة من عائلة الأسد.



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