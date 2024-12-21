ماسك: ألمانيا وأوروبا مهددتان بخطر الانقراض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صرح رجل الأعمال الأمريكي مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بأن انخفاض معدل المواليد في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، يشكل مشكلة كبيرة، وتعرضهما لخطر "الانقراض".
وقال ماسك إن "ألمانيا وأوروبا تواجهان مشكلة عميقة بسبب معدلات المواليد المنخفضة للغاية. وهما معرضتان لخطر الانقراض بشكل كامل".
وسبق أن حذر رجل الأعمال من أن البشرية تواجه خطر حدوث أزمة ديموغرافية كبرى، يمكن أن تختفي بسببها دول بأكملها، كما أشار إلى أن ثقافات إيطاليا وفرنسا واليابان معرضة للتهديد أيضا.
وشدد الملياردير على أن انخفاض معدل المواليد، يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد والبيئة والموارد، وزيادة المنافسة في سوق العمل.
كما وجه ماسك تحذيرا مماثلا إلى الولايات المتحدة مشيرا إلى أنها ستدفع "الثمن الكبير" في المستقبل، بسبب انخفاض معدلات المواليد.
يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية في فرنسا (Insee) نشر في وقت سابق تقريرا أظهر أن معدل الولادة في فرنسا استمر في الانخفاض وسجل رقما قياسيا في النصف الأول من عام 2024.
RT
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