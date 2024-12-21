ماسك: ألمانيا وأوروبا مهددتان بخطر الانقراض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح رجل الأعمال الأمريكي مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بأن انخفاض معدل المواليد في ألمانيا وأوروبا بشكل عام، يشكل مشكلة كبيرة، وتعرضهما لخطر "الانقراض".



وقال ماسك إن "ألمانيا وأوروبا تواجهان مشكلة عميقة بسبب معدلات المواليد المنخفضة للغاية. وهما معرضتان لخطر الانقراض بشكل كامل".



وسبق أن حذر رجل الأعمال من أن البشرية تواجه خطر حدوث أزمة ديموغرافية كبرى، يمكن أن تختفي بسببها دول بأكملها، كما أشار إلى أن ثقافات إيطاليا وفرنسا واليابان معرضة للتهديد أيضا.



وشدد الملياردير على أن انخفاض معدل المواليد، يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد والبيئة والموارد، وزيادة المنافسة في سوق العمل.



كما وجه ماسك تحذيرا مماثلا إلى الولايات المتحدة مشيرا إلى أنها ستدفع "الثمن الكبير" في المستقبل، بسبب انخفاض معدلات المواليد.



يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء والبحوث الاقتصادية في فرنسا (Insee) نشر في وقت سابق تقريرا أظهر أن معدل الولادة في فرنسا استمر في الانخفاض وسجل رقما قياسيا في النصف الأول من عام 2024.

RT