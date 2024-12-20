القسام: مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت كتائب القسام بوقوع عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجر خلالها أحد مقاتليها نفسه في قوة صهيونية.
واضافت القسام ان العملية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح
وبالتفاصيل قالت القسام في بيان اليوم :" عملية أمنية معقدة تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده من مسافة صفر بمخيم جباليا ،، و بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال ووصل لقوة صهيونية من 6 جنود وفجر نفسه فيهم."
وتابعت : "المجاهد القسامي أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح."
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