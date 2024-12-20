القسام: مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت كتائب القسام بوقوع عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجر خلالها أحد مقاتليها نفسه في قوة صهيونية.



واضافت القسام ان العملية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح

وبالتفاصيل قالت القسام في بيان اليوم :" عملية أمنية معقدة تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده من مسافة صفر بمخيم جباليا ،، و بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال ووصل لقوة صهيونية من 6 جنود وفجر نفسه فيهم."

وتابعت : "المجاهد القسامي أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح."

